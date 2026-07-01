"Luca, sei stato luce..."

Addio a Luca Pani, morto improvvisamente a 33 anni. Gli amici lo ricordano con parole cariche di affetto: “Hai lasciato un vuoto così grande che niente e nessuno potrà mai colmarlo”.

Dolore, incredulità e profondo sgomento per l’improvvisa scomparsa di Luca Pani, classe 1992, morto a soli 33 anni a causa di un malore. Una notizia che ha lasciato senza parole quanti lo conoscevano e che in queste ore stanno affidando ai ricordi, alle parole e al silenzio il peso di una perdita difficile da accettare.

Residente a Santo Stefano Ticino, Luca era molto conosciuto anche a Bareggio e in tutto il territorio. Fin da ragazzo suonava nel corpo musicale bandistico di San Pietro all’Olmo, dove con il suo sassofono aveva condiviso prove, concerti, momenti di comunità e amicizia. Da alcuni mesi lavorava inoltre come tutor per l’Università eCampus.

A raccontare chi fosse Luca sono soprattutto le parole di chi gli ha voluto bene: amici, compagni di vita, persone che con lui hanno attraversato anni di crescita, serate, vacanze, feste, confidenze e momenti quotidiani. “Dicono che la vita è quello che capita mentre fai dei piani, e tu di piani ne avevi tanti. Purtroppo ti è mancato il tempo”, si legge in uno dei messaggi di saluto.

Un dolore che fatica a trovare spiegazioni: “È davvero difficile realizzare quello che è successo, e ancor più difficile sarà andare avanti. Abbiamo condiviso momenti, risate, gioie e dolori per quasi metà della nostra vita, abbraccerò questi ricordi per riempire il vuoto che lasci”.

Nei ricordi degli amici Luca emerge come una presenza discreta ma costante, capace di esserci senza clamore, con gentilezza, sorriso e attenzione. “Sei stato un amico prezioso, un compagno di serate, feste, vacanze, un confidente comprensivo. Ti porteremo sempre con noi e continuerai ad essere parte delle nostre vite. Con noi. Per sempre”.

C’è chi lo ricorda nelle grandi occasioni e nelle piccole abitudini di ogni giorno, persino in quei dettagli semplici che oggi diventano memoria: “La tua presenza si notava anche in una piccola cosa come quando, accendendo la PlayStation durante i lunghi mesi di pandemia, appariva la notifica tra gli amici collegati. Il tuo stato rimarrà così offline per sempre, ma resterà acceso in eterno il tuo ricordo nei nostri cuori”.

Parole che raccontano un legame profondo, nato negli anni e cresciuto insieme alla vita: “Il tuo sorriso e la tua gentilezza hanno accompagnato la nostra compagnia in ogni nostro incontro. Da ragazzi siamo diventati uomini, insieme, sempre sostenendoci”.

Luca viene ricordato come una persona buona, dolce, rara. “Eri una di quelle persone che lascia il segno nella vita della gente”, scrivono ancora gli amici. “Porterò ogni nostra serata, incontro, grigliata, uscita nella mia anima, giorno per giorno. Sei nell’anima e nel mio cuore”.

Il senso della sua presenza, oggi, si misura anche nel vuoto lasciato: “Ci sono persone che, quando sono vicino a noi, ci camminano a fianco con discrezione ma la loro presenza e il loro affetto è costante e, quando non ci sono più, lasciano un vuoto enorme. Tu eri una di queste”.

Un vuoto che fa rumore, ma che chi gli ha voluto bene promette di custodire trasformandolo in memoria, gratitudine e amore: “Hai lasciato un vuoto così grande che niente e nessuno potrà mai colmarlo. Eri sempre presente, senza bisogno di grandi gesti o grandi cose, e questa tua presenza riempiva la stanza. Ora, invece, rimane solo un vuoto che fa rumore”.

Poi l’ultimo saluto, semplice e struggente, affidato a una promessa: “Prenderò il tuo ricordo per mano e lo accompagnerò con me in ogni mio giorno, per sempre. Sei luce”.

Un addio che attraversa Santo Stefano Ticino, Bareggio, San Pietro all’Olmo e tutte le comunità che Luca aveva incontrato con il suo sorriso, la sua musica e la sua gentilezza. Un giovane uomo strappato troppo presto alla vita, ma destinato a restare nel cuore di chi ha avuto il privilegio di camminargli accanto.

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