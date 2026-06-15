Castelletto saluta Giancarlo Rossi, volto buono dell’oratorio

Una vita di servizio discreto e fedele, tra il bar, la parrocchia e una comunità che oggi gli dice grazie.

Castelletto di Cuggiono ha salutato oggi Giancarlo Rossi, volto conosciuto e amato da generazioni di parrocchiani, collaboratore storico della parrocchia e presenza instancabile in oratorio. Una di quelle persone che non hanno bisogno di molti discorsi per essere ricordate, perché a parlare sono i gesti, la costanza, il tempo donato, la fedeltà quotidiana a un luogo e a una comunità.

Per anni Giancarlo è stato un punto di riferimento per il bar dell’oratorio di Castelletto: seguiva le forniture, il servizio, le prenotazioni degli spazi e tante piccole e grandi attenzioni che rendono viva una casa parrocchiale. Lo faceva con semplicità, con quel senso pratico e generoso di chi sa mettersi a disposizione senza cercare applausi, ma lasciando un segno profondo.

La sua scomparsa improvvisa, nella notte tra venerdì e sabato, ha lasciato sgomento e un vuoto grande. Era stato festeggiato per i suoi 75 anni, circondato dall’affetto di chi gli voleva bene e riconosceva il valore della sua presenza.

Il vuoto che lascia nella comunità di Castelletto è racchiuso in quella sedia vuota, dove era solito sedersi, e su cui ora resta una rosa lasciata dal parroco don Andrea.

Durante il funerale, don Andrea ha affidato alla comunità parole cariche di tenerezza e fede: "Cari auguri Giancarlo per il tuo compleanno di domani, io immagino che lo festeggerai in cielo con i tuoi genitori e con don Giampiero, che ti ha preceduto di pochi mesi verso l’eternità".

Un’immagine semplice e bellissima, capace di trasformare il dolore in speranza. Castelletto oggi piange Giancarlo, ma soprattutto lo ringrazia. Perché ci sono vite che, anche quando finiscono, continuano a custodire un oratorio, una parrocchia, una comunità intera.

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