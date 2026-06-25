Branduardi canta Francesco

Sabato 12 settembre l’Oratorio Sacro Cuore ospiterà il tour ‘Il Cantico’, tra musica, spiritualità, giovani e comunità: un concerto-evento per il territorio.

Sarà molto più di un concerto. Sabato 12 settembre, all’Oratorio Sacro Cuore di Busto Garolfo, arriverà Angelo Branduardi con il suo nuovo tour ‘Il Cantico’, un viaggio musicale dedicato alla vita, alle parole e all’eredità di San Francesco d’Assisi, nell’anno in cui si ricordano gli 800 anni dalla morte del santo patrono d’Italia.

Un appuntamento importante, pensato non solo come serata di spettacolo, ma come tappa conclusiva di un percorso culturale e comunitario iniziato mesi fa. ‘A settembre dello scorso anno don Giovanni Patella ha voluto strutturare una commissione culturale per proporre attività e incontri dedicati alla figura di San Francesco – spiegano gli organizzatori –. In questi mesi abbiamo vissuto momenti di approfondimento storico, incontri sull’arte e sulla spiritualità francescana, ma anche un lavoro sui social, insieme ai giovani del paese e alla SocialCrew della parrocchia, per raccontare Francesco con i linguaggi di oggi’.

Un cammino che ha cercato di avvicinare il ‘poverello di Assisi’ alle nuove generazioni, mostrando l’attualità di una figura capace ancora oggi di parlare di pace, fraternità, cura del creato e attenzione agli ultimi. ‘La figura di Francesco d’Assisi è particolarmente nota, preziosa e importante – sottolinea il parroco, don Giovanni Patella –. Una vita di soli 44 anni ha lasciato un solco profondissimo nella storia, non solo in Italia e in Europa, ma anche oltre. Proporre una figura così diventa un’occasione per crescere tutti: il coinvolgimento di volontari e giovani ci permette di maturare in professionalità e corresponsabilità’.

Anche l’Amministrazione comunale guarda con favore all’iniziativa. ‘San Francesco è forse il santo più moderno in assoluto – commenta il vicesindaco Andrea Milan –: aveva visioni innovative di cui la società intera ha bisogno, soprattutto in tempi in cui a livello internazionale non tutto va per il meglio’.

Per accogliere il concerto di Branduardi sarà allestita una vera macchina organizzativa da grande evento: un palco da 120 metri quadrati, una platea da 1.500 metri quadrati, quasi 2 mila posti a sedere e un ledwall da 24 metri quadrati per seguire al meglio lo spettacolo. Accanto alla parrocchia saranno impegnati oltre 80 volontari, insieme alla Protezione Civile, all’audiovideo team parrocchiale e a Radio Open Space, la web radio gestita dai giovani.

Proprio i ragazzi avranno un ruolo speciale nel racconto della serata: si occuperanno del pre-show, con servizi dedicati alle realtà del territorio, interviste alla band, al pubblico e ai volontari, oltre all’allestimento di un media point. L’obiettivo è fare del concerto anche un’occasione per presentare Busto Garolfo a chi arriverà da fuori, grazie anche a un breve documentario dedicato al paese.

L’interesse, del resto, è già significativo: sono circa 650 i biglietti venduti, molti dei quali acquistati fuori provincia, fuori regione e in alcuni casi anche dall’estero. I biglietti, con prezzi dai 20 ai 42 euro suddivisi in quattro fasce, sono disponibili online su VivaTicket e dal vivo il martedì pomeriggio in oratorio durante il periodo dell’oratorio feriale. Venerdì 26 giugno sarà inoltre possibile acquistarli in piazza mercato, mentre altre occasioni di vendita proseguiranno fino a settembre.

La scelta degli organizzatori è stata quella di mantenere prezzi accessibili, perché ‘rimane pur sempre un concerto organizzato in oratorio e pensato per il territorio, con l’obiettivo di includere tutti, a prescindere dalle disponibilità’.

Nel percorso è stato coinvolto anche l’oratorio estivo, con un contest fotografico dedicato al creato. Bambini, ragazzi e famiglie potranno scattare immagini durante l’estate, lasciandosi ispirare dal Cantico delle Creature e dalla bellezza di ciò che li circonda. Gli scatti diventeranno poi una mostra, allestita a inizio settembre nel salone San Carlo.

‘Il concerto – concludono gli organizzatori – non è un punto di arrivo, se non per il percorso nato intorno a San Francesco. La macchina affinata in questi mesi è un valore aggiunto per la comunità e vogliamo che quello di settembre diventi un trampolino di lancio per attività future, capaci di coinvolgere non solo i giovani e la parrocchia, ma tutto il territorio’.

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