Un incendio ha devastato la palazzina di fronte all’ospedale. Tutte in salvo le famiglie residenti, ingente il dispiegamento dei soccorsi.

Una lunga notte di fuoco e paura ha coinvolto Cuggiono tra giovedì 9 e venerdì 10 luglio. Poco dopo l’1.30, un piccolo incendio divampato su un balcone della palazzina situata di fronte all’ospedale si è rapidamente trasformato in un vasto rogo, visibile anche a grande distanza.

Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme potrebbero essere partite da un condizionatore, per poi propagarsi velocemente alla struttura. Nell’edificio risiedono diverse famiglie, fortunatamente tutte riuscite a mettersi in salvo. Al piano terra si trovano inoltre due conosciute attività di prodotti sanitari e un rinomato bar-pasticceria.

Imponente la macchina dei soccorsi: sul posto sono intervenute ambulanze, Carabinieri e dieci mezzi dei Vigili del Fuoco, tra cui due autoscale. I pompieri hanno lavorato per oltre due ore prima di riuscire a domare completamente le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Sul posto anche il sindaco Sergio Berra per le prime urgenze burocratiche e trovare una situazione provvisoria alle famiglie.

L’incendio arriva a pochi giorni da un altro episodio avvenuto nella zona verso Castelletto, dove aveva preso fuoco una cascina utilizzata come magazzino da un imprenditore edile. Anche in quel caso le fiamme avevano causato danni alla struttura e ad alcuni mezzi custoditi al suo interno.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!