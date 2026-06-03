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venerdì 05 giugno 2026 | ore 17:39

La Fanfara in concerto

Venerdì 5 giugno, in Piazza IV Giugno, una serata di musica e memoria per il 167° anniversario della Battaglia del 4 giugno 1859.
Robecco - La Fanfara dei bersaglieri

Musica, tradizione e memoria si incontrano a Boffalora Sopra Ticino per un appuntamento dal grande valore storico e simbolico. Venerdì 5 giugno 2026, alle 21, in Piazza IV Giugno, si terrà il Concerto dei Bersaglieri, promosso in occasione del 167° anniversario della Battaglia del 4 giugno 1859.

Protagonista della serata sarà la Fanfara dei Bersaglieri ‘Nino Garavaglia’ di Magenta, realtà profondamente legata alla storia e alle tradizioni del territorio. Le sue note accompagneranno il pubblico in un momento di festa, ma anche di raccoglimento e riconoscenza, nel ricordo del bersagliere Angelo Cucchetti e di tutti i Bersaglieri di Boffalora.

L’iniziativa, che vede la collaborazione del Comune di Boffalora Sopra Ticino, dell’Associazione Nazionale Bersaglieri – Sezione di Magenta e della Fanfara Magenta, vuole essere un’occasione per rendere omaggio a un Corpo che, con la sua storia, il suo passo inconfondibile e la sua musica, continua a rappresentare valori di coraggio, impegno e spirito di servizio.

Piazza IV Giugno, luogo simbolico per la comunità, farà da cornice a una serata aperta a tutti, pensata per celebrare non solo una ricorrenza storica, ma anche il legame vivo tra memoria, identità e partecipazione. Un appuntamento per ascoltare, ricordare e sentirsi parte di una tradizione che continua a emozionare.

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