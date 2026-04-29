In battello sul Naviglio Grande

Un viaggio tra natura, storia e scorci da cartolina. Da Boffalora sopra Ticino a Castelletto di Cuggiono, torna l’esperienza sul Naviglio Grande tra paesaggi verdi, antichi borghi e tesori storici della nostra zona.

Navigare lentamente tra le acque del Naviglio Grande, immersi nel verde della campagna lombarda, per riscoprire il territorio da un punto di vista diverso e affascinante. È questa la proposta dei tour in battello con partenza da Boffalora sopra Ticino, un’esperienza sempre più apprezzata da famiglie, gruppi e appassionati del turismo lento.

Il percorso prende il via dallo storico borgo di Boffalora, lungo uno dei tratti più suggestivi del Naviglio Grande, tra alberi, scorci naturali e atmosfere che sembrano sospese nel tempo. Durante la navigazione si attraversano luoghi ricchi di storia e tradizione, come Bernate Ticino, antico feudo della famiglia Crivelli. Proprio qui, nel 1186, il futuro Papa Urbano III diede avvio alla costruzione della Canonica Agostiniana, ancora oggi visibile dal battello e capace di regalare uno scenario di grande fascino.

La navigazione prosegue poi verso la località Rubone, piccolo angolo caratteristico dove il tempo sembra essersi fermato. Tra gli elementi più suggestivi spicca la storica torre di avvistamento quattrocentesca, testimonianza del passato del territorio.

Infine, il tragitto raggiunge Castelletto di Cuggiono, passando accanto al più antico ponte in pietra del Naviglio Grande e alla scenografica scalinata di Villa Clerici, elegante dimora storica immersa nel verde.

Le uscite sono in programma in diverse domeniche tra maggio e settembre, con partenze distribuite durante tutta la giornata. Il costo dell’esperienza parte da 19 euro a persona, con prenotazione consigliata e tour confermato al raggiungimento di almeno quattro partecipanti.

Un’occasione speciale per vivere il Naviglio Grande in modo autentico, lasciandosi accompagnare dalla tranquillità dell’acqua, dalla bellezza della natura e dalla storia dei nostri paesi.

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