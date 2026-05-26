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Il mercatino dell’usato che fa bene all’ambiente e alla solidarietà

Domenica 7 giugno, in piazza 4 Giugno, l’iniziativa promossa dal gruppo locale di Europa Verde: oggetti a prezzi molto bassi per favorire il riuso e sostenere la beneficenza
Generica - Mercatino dell'usato

Ridare valore a ciò che è ancora bello, utile e in buono stato, evitando che finisca inutilmente tra i rifiuti. È questo lo spirito del mercatino dell’usato in programma domenica 7 giugno 2026 a Boffalora sopra Ticino, in piazza 4 Giugno, a ridosso del Municipio.

L’iniziativa, promossa dal gruppo locale di Europa Verde, si svolgerà dalle 10 alle 19 e offrirà a cittadini e visitatori l’occasione di curiosare tra tanti oggetti diversi, alla ricerca di un piccolo affare ma anche di un gesto concreto a favore dell’ambiente.

Tra i banchetti si potranno trovare soprammobili, libri, servizi di bicchieri e tazzine, quadri, piccoli mobili, dischi in vinile e molti altri articoli ancora in ottimo stato. Oggetti che, troppo spesso, rischiano di essere dimenticati o destinati alla discarica, ma che possono invece trovare una nuova casa e una nuova utilità.

La scelta di proporre prezzi molto bassi va proprio in questa direzione: rendere il riuso accessibile a tutti, favorire il recupero degli oggetti e contribuire a ridurre gli sprechi. Un modo semplice, ma efficace, per promuovere una cultura più attenta al consumo responsabile e alla cura del territorio.

Al valore ambientale si aggiunge poi quello solidale: l’intero ricavato del mercatino sarà infatti devoluto in beneficenza. Una giornata, dunque, pensata per unire sostenibilità, solidarietà e partecipazione, nel cuore del paese.

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