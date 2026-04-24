Boffalora e Carcoforo, un legame che guarda lontano

Domenica 3 maggio al Parco Mylius la firma del Patto di Amicizia e i 50 anni del CAI: una giornata tra memoria, volontariato e comunità.

Un’amicizia che affonda le radici nel tempo e che oggi trova nuova forma in un gesto ufficiale. Domenica 3 maggio 2026, alle ore 12, il Parco Mylius di Boffalora sopra Ticino farà da cornice alla firma del Patto di Amicizia tra il Comune locale e il Comune di Carcoforo, suggellando un rapporto nato nel 1981 e cresciuto grazie alla collaborazione tra le due comunità.

Un legame autentico, costruito negli anni attorno a valori condivisi e rafforzato dall’impegno di tanti volontari, in particolare nella gestione del Rifugio Alpino “Paolo Majerna” in Val d’Egua. Un’esperienza che ha unito territori diversi, creando relazioni solide e durature.

Alla cerimonia saranno presenti il sindaco di Boffalora, Sabina Doniselli, e il sindaco di Carcoforo, Vittorio Bertolini, a testimonianza di una volontà comune di guardare al futuro partendo da una storia condivisa.

La giornata proseguirà con il pranzo organizzato dal CAI Sezione di Boffalora, occasione conviviale che si intreccia con un altro importante traguardo: i 50 anni di attività della sezione locale del Club Alpino Italiano. Un anniversario che racconta passione, dedizione e amore per la montagna, vissuti sempre in chiave comunitaria.

Sarà dunque una giornata speciale, aperta a tutti, per celebrare amicizia, memoria e futuro condiviso, nel segno di un legame che continua a crescere.

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