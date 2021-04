Fede e ragione in oratorio

Oratorio San Tarcisio di Dairago: ciclo di incontri insieme con quello di Sant'Eusebio e Agnese in Arconate, quello di San Giovanni Bosco in Caronno Varesino e l'associazione 'Don Angelo Cassani onlus' di Jerago con Orago.

Fede e ragione, ragione e fede. Due dimensioni che, ben lungi dall'essere in antitesi ed escludersi a vicenda, sono invece chiamate a compenetrarsi come già ammoniva nella sua 'Fides et ratio' l'ex pontefice San Giovanni Paolo II definendole "Due ali con le quali lo spirito umano si innalza verso la contemplazione della verità". Una sfida che l'oratorio San Tarcisio di Dairago ha deciso di raccogliere, organizzando un ciclo di incontri insieme con quello di Sant'Eusebio e Agnese in Arconate, quello di San Giovanni Bosco in Caronno Varesino e l'associazione 'Don Angelo Cassani onlus' di Jerago con Orago. Dopo le prime due serate che hanno fatto registrare un buon riscontro di attenzione, ne è in programma domenica 11 aprile una terza dalle 18.30 alle 19.45 all'oratorio dairaghese con le dovute restrizioni causate dal permanere dell'emergenza pandemica. A fornire la sua visione sull'intreccio tra queste due componenti auree del vivere umano saranno le parole di monsignor Luca Raimondi, vicario episcopale della zona IV di Rho dal 2018 e più giovane vescovo ausiliario ambrosiano.

