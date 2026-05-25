Cuggiono sceglie Sergio Berra: il nuovo sindaco vince con il 53,23%

La lista Cuggiono Democratica supera la coalizione guidata da Riccardo Crespi: 1.821 voti contro 1.600. Affluenza al 50,82%, con 3.511 votanti su 6.909 elettori.

Cuggiono ha scelto il suo nuovo sindaco: Sergio Berra guiderà il paese per i prossimi cinque anni. Il risultato delle elezioni amministrative, con tutte le 7 sezioni scrutinate, assegna al candidato di Cuggiono Democratica 1.821 voti, pari al 53,23% delle preferenze.

Alle sue spalle Riccardo Crespi, sostenuto dalla lista “Noi Moderati - Forza Italia-PPE - Fratelli d’Italia - Lega - Liste Civiche”, che si ferma a 1.600 voti, pari al 46,77%. Una sfida combattuta, con 221 voti di distacco tra i due candidati, che ha confermato l’attenzione della comunità cuggionese verso un appuntamento importante per il futuro amministrativo del paese.

La distribuzione dei seggi vede 8 consiglieri alla lista Cuggiono Democratica, mentre alla coalizione di Crespi ne spettano 3, oltre al seggio del candidato sindaco non eletto. Complessivamente, i seggi assegnati alle liste sono 11.

Sul fronte dell’affluenza, sono stati 3.511 i cittadini che si sono recati alle urne su 6.909 aventi diritto, per una percentuale del 50,82%. Le schede nulle sono state 71, le bianche 19, nessuna scheda contestata.

Per Cuggiono si apre ora una nuova fase amministrativa. Dopo la campagna elettorale e il confronto tra le diverse proposte, il voto consegna a Sergio Berra e alla sua squadra il compito di trasformare il consenso ricevuto in azioni concrete per il paese e per Castelletto. Un mandato che partirà dalle aspettative dei cittadini e dalla necessità di lavorare su temi centrali come servizi, territorio, comunità, partecipazione e futuro del paese.

Il risultato, netto ma maturato in un confronto comunque equilibrato, rappresenta anche un invito alla responsabilità per tutte le forze presenti in Consiglio comunale: maggioranza e opposizione saranno chiamate a contribuire, ciascuna nel proprio ruolo, alla vita amministrativa di Cuggiono.

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