Il Nuovo Policlinico si svela alla città

Grande partecipazione all’Open Day del Padiglione Sforza: cittadini e famiglie hanno visitato in anteprima gli spazi del futuro ospedale, tra tecnologia, sostenibilità e attenzione alla persona.

Il futuro della sanità milanese ha aperto le sue porte alla città. Grande partecipazione ed entusiasmo, infatti, per l’Open Day del nuovo Padiglione Sforza del Policlinico di Milano, un’occasione speciale che ha permesso a cittadini, famiglie, operatori sanitari e sostenitori dell’ospedale di visitare in anteprima alcuni degli spazi del futuro “Nuovo Policlinico”.

Per tutta la giornata, centinaia di persone hanno attraversato i nuovi ambienti del Settore A, entrando nei reparti già arredati, nella grande piazza coperta con galleria commerciale che collegherà via Sforza a via della Commenda, uno spazio di oltre 1.500 metri quadrati pensato non solo come area di passaggio, ma come luogo aperto e vivo, capace di rendere l’ospedale sempre più parte integrante della città.

Il nuovo Padiglione Sforza rappresenta una delle opere sanitarie più importanti realizzate nel centro di Milano negli ultimi decenni. Con oltre 800 posti letto, spazi moderni, aree verdi e un giardino terapeutico sopraelevato, il progetto guarda a un modello di ospedale tecnologico, sostenibile e umano, capace di unire assistenza, ricerca, accoglienza e qualità urbana. Un intervento complesso, costruito nel cuore della città senza interrompere l’attività ospedaliera, segno di una trasformazione attesa da anni dai professionisti del Policlinico e da tutta la comunità milanese.

‘Questa giornata ha dato ai cittadini la possibilità di vedere concretamente come il Policlinico continui a restituire alla città la straordinaria generosità che Milano ha sempre dimostrato nei confronti del suo Ospedale. Il nuovo Padiglione Sforza rappresenta non solo un investimento nella sanità pubblica del futuro, ma anche un segno tangibile di un legame storico fatto di fiducia, vicinanza e partecipazione’, ha dichiarato Marco Giachetti, presidente del Policlinico di Milano.

Un legame, quello tra l’Ospedale Maggiore e la città, che affonda le sue radici nella storia. Il Policlinico venne fondato nel 1456 anche grazie alle donazioni dei cittadini milanesi e ancora oggi può contare sul sostegno del Terzo Settore, di fondazioni, associazioni e benefattori, protagonisti di molti progetti dedicati all’umanizzazione delle cure.

Tra gli spazi più apprezzati dai visitatori c’è stata la Dialisi Pediatrica, pensata per bambini e adolescenti provenienti da tutta Italia e anche dall’estero, con particolare attenzione ai pazienti con disabilità, disagio sociale e malattie rare. ABN, Associazione Bambino Nefropatico, ha contribuito alla realizzazione di un ambiente più accogliente, con luci che simulano la luce naturale e spazi gioco dedicati ai piccoli pazienti.

Molto interesse anche per il nuovo Auditorium polifunzionale, destinato alla formazione, alla ricerca e agli eventi culturali, realizzato grazie a una donazione in memoria di Valerio Valier. Un luogo che conferma la volontà del Policlinico di essere non solo ospedale, ma anche centro di conoscenza, incontro e crescita.

Particolarmente significativa anche la visita al reparto di Patologia della Gravidanza, ripensato per favorire un approccio multidisciplinare e una gestione sempre più specializzata delle gravidanze ad alto rischio. Gli ambienti sono stati progettati secondo un’idea di “umanizzazione della nascita”, grazie al sostegno della Fondazione Rava, con spazi più accoglienti, inclusivi e curati nei dettagli.

‘L’Open Day del nuovo Padiglione Sforza è stato un momento di grande valore per la nostra comunità ospedaliera e per l’intera città di Milano. La partecipazione numerosa e l’entusiasmo dei cittadini confermano quanto questo progetto sia percepito come un vero patrimonio collettivo. Il Nuovo Policlinico incarna una visione moderna della sanità: un ospedale tecnologicamente avanzato, sostenibile e profondamente attento alla qualità dell’accoglienza e dell’assistenza alla persona’, ha sottolineato Matteo Stocco, direttore generale del Policlinico di Milano.

Lo sguardo è già rivolto anche al completamento del Settore B, previsto dopo l’estate, dove troveranno spazio importanti progetti dedicati alla Pediatria. La nuova Pediatria del Policlinico punta a diventare una vera “città a misura di bimbo”, un ambiente innovativo e sereno per i piccoli pazienti e le loro famiglie. Il progetto è sostenuto dalla Fondazione De Marchi, che durante l’Open Day ha animato la galleria commerciale con attività di intrattenimento per grandi e bambini, insieme ai volontari di Dottor Sorriso.

Inserito nel programma di Open House Milano, l’Open Day è stato molto più di una semplice visita: è stato un momento di condivisione e partecipazione, un modo per accompagnare la città dentro la trasformazione di uno dei suoi ospedali simbolo. Una giornata che ha mostrato come il nuovo Padiglione Sforza sia già percepito come un patrimonio collettivo e come un segno concreto del futuro della sanità milanese: più innovativa, più sostenibile e, soprattutto, più vicina alle persone.

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