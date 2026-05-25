Milano / Malpensa
Caldo anomalo, mercoledì possibile picco estivo
- 25/05/2026 - 10:35
- Meteo
Un’ondata di caldo decisamente fuori stagione si prepara a raggiungere il suo momento più intenso nella giornata di mercoledì 27 maggio, quando buona parte della Pianura Padana potrebbe vivere ore dal sapore pienamente estivo. Le previsioni indicano infatti valori molto elevati per il periodo, con punte attorno ai 35 gradi in diverse aree del Nord e possibili picchi fino a 36 gradi su Milano nelle ore centrali del pomeriggio.
Alla base di questa fase meteo ci sarà il rafforzamento di una vasta area di alta pressione sull’Europa centrale, capace di favorire condizioni stabili, soleggiate e molto calde anche sulle regioni settentrionali italiane. Una configurazione che, soprattutto sui settori occidentali della Pianura Padana, potrebbe essere accentuata da movimenti discendenti dell’aria e da locali effetti di ventilazione di caduta dalle Alpi, contribuendo a far salire ulteriormente le temperature.
Il dato più significativo riguarda proprio Milano e il Milanese, dove i modelli previsionali indicano valori massimi particolarmente elevati per la fine di maggio: non si tratterebbe soltanto di una giornata calda, ma di un episodio potenzialmente eccezionale per il periodo. Temperature di questo tipo, infatti, sono più comuni nel cuore dell’estate che non negli ultimi giorni di primavera.
Diversa la situazione lungo il versante adriatico, dove la ventilazione orientale dovrebbe mantenere un clima più fresco e meno opprimente. Una differenza marcata tra le diverse aree del Paese, con il Nord-Ovest e parte della Pianura Padana chiamati a fare i conti con il caldo più intenso, mentre altre zone risentiranno maggiormente dell’afflusso di aria più temperata.
Come sempre in questi casi, le previsioni andranno seguite con attenzione nelle prossime ore, perché anche piccoli cambiamenti nella disposizione dei venti possono incidere sui valori finali. Resta però il segnale di una fase anomala: mercoledì potrebbe essere una giornata da piena estate, con temperature elevate, sole e la necessità di prestare attenzione soprattutto nelle ore più calde, in particolare per anziani, bambini e persone fragili.
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