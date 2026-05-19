Tre domande, tre spunti per prepararsi al voto, che "Rinnoviamo Cuggiono e Castelletto" ha voluto presentare in vista del voto amministrativo del 24 e 25 maggio.

Domenica 24 e lunedì 25 maggio i cittadini saranno chiamati a scegliere il nuovo sindaco: in campo Sergio Berra con Cuggiono Democratica e Riccardo Crespi con Rinnoviamo Cuggiono e Castelletto.

A Cuggiono e Castelletto si avvicina il momento del voto. Le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio metteranno di fronte due liste e due visioni diverse del futuro del paese: da una parte Sergio Berra, vicesindaco uscente e candidato di Cuggiono Democratica; dall’altra Riccardo Crespi, alla guida di Rinnoviamo Cuggiono e Castelletto. Una sfida a due che, di fatto, chiede ai cittadini di scegliere tra continuità amministrativa e proposta di cambiamento.

Tre domande, tre spunti di riflessione per i lettori ed elettori, in vista del voto amministrativo del 24 e 25 maggio.

1 - Quale è per voi la priorità per il vostro paese?

"Il decoro del paese, fino ad ora trascurato, è la nostra priorità, unitamente alla sicurezza del paese. Un paese curato è un paese più sicuro e più vivibile. Ci impegniamo su tre fronti: un piano serio di manutenzione ordinaria e straordinaria, maggiore presidio del territorio, attenzione costante alla qualità degli spazi pubblici".

2 - Quale sarà il primo progetto che vorreste provare a realizzare se eletti?

"Ci attiveremo per un piano pluriennale delle asfaltature; strade e marciapiedi deteriorati sono la prima cosa da sistemare unitamente alla pulizia del paese. Oltre al recupero delle aree dismesse (ex scuole ed ex municipio) ed agli interventi sulla Caserma; garantire il mantenimento dei Carabinieri a Cuggiono è una questione di sicurezza irrinunciabile".

3 - Un appello al voto per i vostri cittadini.

"Se ritenete che gli ultimi anni abbiano dato buoni frutti, che strade, marciapiedi e spazi pubblici siano in ordine, allora probabilmente non siamo noi la scelta giusta. Ma se ogni giorno, uscendo di casa, vedete quello che vediamo noi — la manutenzione trascurata, le aree abbandonate nel cuore del paese e la sicurezza che si è fatta più precaria — allora insieme, rinnoviamo Cuggiono e Castelletto.".

Lista Rinnoviamo Cuggiono e Castelletto

Riccardo Crespi Sindaco

Mara Balasso / Stefano Baroli / Tiziana Candiani

Carlo Alberto Colombo / Giuseppe Locati / Alessandro Marzullo Massimo Mattiello / Claudia Pallanca / Davide Pepe

Giuliana Soldadino / Alberto Soncin / Cristian Vener

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