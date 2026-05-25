Ultime ore per votare

Cuggiono, Magnago e Legnano scelgono il nuovo sindaco. In calo l’affluenza (ieri alle 23 era del 40% circa) rispetto al 2020: decisiva la mattinata di oggi per esprimere la propria scelta.

Ultime ore di voto per le elezioni amministrative. Anche a Cuggiono, Magnago e Legnano i cittadini sono chiamati a scegliere il nuovo sindaco e a rinnovare il Consiglio comunale. I seggi resteranno aperti fino alle ore 15 di oggi, lunedì 25 maggio: chi non ha ancora votato può quindi recarsi al proprio seggio munito di tessera elettorale e documento di identità valido. Le operazioni di voto, iniziate domenica 24 maggio, si concluderanno nel primo pomeriggio, poi comincerà lo spoglio delle schede.

Il voto amministrativo consente all’elettore di esprimere la propria preferenza per il candidato sindaco e per la lista collegata. Nei Comuni fino a 15 mila abitanti, come Cuggiono e Magnago, viene eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti. Nei Comuni sopra i 15 mila abitanti, come Legnano, è prevista invece la possibilità del ballottaggio qualora nessun candidato raggiunga la maggioranza assoluta dei voti validi al primo turno. L’eventuale secondo turno è fissato per domenica 7 e lunedì 8 giugno.

Sulla scheda è possibile tracciare un segno sul nome del candidato sindaco, sul simbolo della lista o su entrambi. È inoltre possibile esprimere le preferenze per i candidati consiglieri, rispettando le regole previste dalla normativa elettorale. L’invito, per chi ancora non si è recato alle urne, è a farlo entro le 15: il voto resta lo strumento più diretto per partecipare alla vita della propria comunità.

Il primo dato significativo arriva dall’affluenza registrata domenica sera alle 23, in calo rispetto alla tornata del 2020. A Cuggiono si è passati dal 50,75% del 2020 al 40,66% del 2026. A Magnago il dato è sceso dal 48,37% al 39,52%. A Legnano, invece, l’affluenza è passata dal 48,51% al 40,94%.

Numeri che raccontano una partecipazione più contenuta rispetto alla precedente consultazione, ma che potranno essere completati solo con il dato definitivo di oggi pomeriggio. Le ultime ore di apertura dei seggi saranno quindi decisive per definire il quadro reale della partecipazione nei tre Comuni chiamati al voto. Dopo le 15 l’attenzione si sposterà sullo scrutinio e sui risultati, che indicheranno chi guiderà Cuggiono, Magnago e Legnano nei prossimi cinque anni.

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