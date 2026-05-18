Tre domande, tre spunti per prepararsi al voto, che "Cuggiono Democratica" ha voluto presentare in vista del voto amministrativo del 24 e 25 maggio.

Domenica 24 e lunedì 25 maggio i cittadini saranno chiamati a scegliere il nuovo sindaco: in campo Sergio Berra con Cuggiono Democratica e Riccardo Crespi con Rinnoviamo Cuggiono e Castelletto.

A Cuggiono e Castelletto si avvicina il momento del voto. Le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio metteranno di fronte due liste e due visioni diverse del futuro del paese: da una parte Sergio Berra, vicesindaco uscente e candidato di Cuggiono Democratica; dall’altra Riccardo Crespi, alla guida di Rinnoviamo Cuggiono e Castelletto. Una sfida a due che, di fatto, chiede ai cittadini di scegliere tra continuità amministrativa e proposta di cambiamento.

Tre domande, tre spunti di riflessione per i lettori ed elettori, in vista del voto amministrativo del 24 e 25 maggio.

1 - Quale è per voi la priorità per il vostro paese?

"Cuggiono merita un rilancio economico, turistico e culturale. È necessario proseguire nell'opera di attrazione di realtà produttive. La Villa Annoni e Castelletto offrono opportunità di sviluppo turistico che continueremo a valorizzare attraverso eventi e iniziative, anche inserite in percorsi sovra comunali. Gli spazi esistenti, insieme a quelli in fase di realizzazione come l'auditorium delle scuole primarie, si prestano ad ospitare eventi culturali che intendiamo implementare".

2 - Quale sarà il primo progetto che vorreste provare a realizzare se eletti?

"Ammodernamento Caserma dei Carabinieri e alla luce degli ultimi eventi, in collaborazione con la Parrocchia, proprietaria dell'immobile, ci impegneremo per una celere ricostruzione della cappella della Madonna del Rosario".

3 - Un appello al voto per i vostri cittadini.

"Riteniamo che la continuità amministrativa sia un elemento fondamentale per una gestione efficace. Siamo un gruppo con solide competenze, costituito anche da giovani motivati e già impegnati nella cosa pubblica, desiderosi di crescere. Questi giovani potranno offrire una prospettiva di lungo periodo, contribuendo a rendere il paese sempre più vivibile e attrattivo".

Lista Cuggiono Democratica

Sergio Berra Sindaco

Francesco Alemani / Claudia Baldo / Bruna Bugini

Matteo Cassani / Simone Luigi Cislaghi / Enrico Colombo

Lorenzo Danelli / Alice Jennifer Di Carlo / Camilla Fusè

Rosalba Mangialardi / Flavio Polloni / Roberto Ulivi

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