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"Riteniamo che la continuità amministrativa sia un elemento fondamentale per una gestione efficace".

Tre domande, tre spunti per prepararsi al voto, che "Cuggiono Democratica" ha voluto presentare in vista del voto amministrativo del 24 e 25 maggio.
Cuggiono - Gruppo di "Cuggiono Democratica" 2026

Domenica 24 e lunedì 25 maggio i cittadini saranno chiamati a scegliere il nuovo sindaco: in campo Sergio Berra con Cuggiono Democratica e Riccardo Crespi con Rinnoviamo Cuggiono e Castelletto.

A Cuggiono e Castelletto si avvicina il momento del voto. Le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio metteranno di fronte due liste e due visioni diverse del futuro del paese: da una parte Sergio Berra, vicesindaco uscente e candidato di Cuggiono Democratica; dall’altra Riccardo Crespi, alla guida di Rinnoviamo Cuggiono e Castelletto. Una sfida a due che, di fatto, chiede ai cittadini di scegliere tra continuità amministrativa e proposta di cambiamento.

Tre domande, tre spunti di riflessione per i lettori ed elettori, in vista del voto amministrativo del 24 e 25 maggio.
1 - Quale è per voi la priorità per il vostro paese?
"Cuggiono merita un rilancio economico, turistico e culturale. È necessario proseguire nell'opera di attrazione di realtà produttive. La Villa Annoni e Castelletto offrono opportunità di sviluppo turistico che continueremo a valorizzare attraverso eventi e iniziative, anche inserite in percorsi sovra comunali. Gli spazi esistenti, insieme a quelli in fase di realizzazione come l'auditorium delle scuole primarie, si prestano ad ospitare eventi culturali che intendiamo implementare".

2 - Quale sarà il primo progetto che vorreste provare a realizzare se eletti?
"Ammodernamento Caserma dei Carabinieri e alla luce degli ultimi eventi, in collaborazione con la Parrocchia, proprietaria dell'immobile, ci impegneremo per una celere ricostruzione della cappella della Madonna del Rosario".

3 - Un appello al voto per i vostri cittadini.
"Riteniamo che la continuità amministrativa sia un elemento fondamentale per una gestione efficace. Siamo un gruppo con solide competenze, costituito anche da giovani motivati e già impegnati nella cosa pubblica, desiderosi di crescere. Questi giovani potranno offrire una prospettiva di lungo periodo, contribuendo a rendere il paese sempre più vivibile e attrattivo".

Lista Cuggiono Democratica
Sergio Berra Sindaco
Francesco Alemani / Claudia Baldo / Bruna Bugini
Matteo Cassani / Simone Luigi Cislaghi / Enrico Colombo
Lorenzo Danelli / Alice Jennifer Di Carlo / Camilla Fusè
Rosalba Mangialardi / Flavio Polloni / Roberto Ulivi

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