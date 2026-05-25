“La più bella del mondo” fa tappa sul Lago di Como

Venerdì 29 maggio al New Planet di San Gregorio nuova selezione provinciale del concorso nazionale organizzato da Cesare Morgantini. In giuria anche Edoardo Raspelli.

Dopo l’ultima tappa di Carobbio degli Angeli, in provincia di Bergamo, prosegue il percorso di selezione provinciale del concorso nazionale ‘La più bella del mondo’, iniziativa organizzata dal pavese Cesare Morgantini e pronta ora a portare fascino, spettacolo e talento sul Lago di Como.

Il prossimo appuntamento è in programma venerdì 29 maggio al ristorante New Planet di San Gregorio, località affacciata sul lago tra Dongo e Gravedona, in provincia di Como. Una serata pensata non solo come momento di selezione, ma anche come occasione di intrattenimento, tra moda, musica, cabaret e la partecipazione di volti noti.

In passerella saliranno una decina di concorrenti, chiamate a sfilare in diverse uscite: dagli abiti eleganti al casual, fino al costume da bagno istituzionale del concorso. Spazio anche alla moda del territorio, con un’uscita dedicata agli abiti eleganti della stilista Preziosa Fashion di Dongo, che porterà in scena creazioni raffinate e curate nei dettagli.

A valutare le partecipanti sarà una giuria composta da addetti ai lavori, incaricata di assegnare le fasce sponsor e individuare le concorrenti che potranno accedere alle fasi successive del concorso. Presidente di giuria sarà il giornalista e conduttore televisivo Edoardo Raspelli, che nel corso della serata assegnerà anche la fascia da lui ideata di ‘Miss Senza Trucco’, un riconoscimento pensato per valorizzare la bellezza più naturale e spontanea.

La conduzione della serata sarà affidata a Leo Bosi, mentre le coreografie porteranno la firma di Valerio Rossetti. Non mancherà, inoltre, un momento di spettacolo con musica e cabaret grazie alla presenza di Leo Mix, noto sosia di Adriano Celentano, che accompagnerà il pubblico in un’esibizione all’insegna del divertimento.

Un appuntamento che unisce eleganza, territorio e spettacolo, confermando il carattere itinerante del concorso e la volontà di valorizzare, tappa dopo tappa, nuove protagoniste pronte a mettersi in gioco davanti al pubblico e alla giuria.

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