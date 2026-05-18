Cuggiono e Magnago: i giorni del dibattito

Oggi e domani la redazione di Logos ospiterà i candidati sindaci di Cuggiono e Magnago: i video integrali verranno postati sul nostro sito tra mercoledì e giovedì.

La proposta era stata lanciata nelle scorse settimane e ora diventa realtà: i candidati sindaci di Cuggiono e Magnago hanno accolto l’invito della redazione di Logos a partecipare a un confronto video in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. Per Cuggiono parteciperanno Sergio Berra, candidato con la lista Cuggiono Democratica, e Riccardo Crespi, candidato con la lista Rinnoviamo Cuggiono e Castelletto. Per Magnago saranno invece protagonisti Mario Ceriotti, candidato con Amministrare insieme 5.0, Gilberto Cimmino, candidato con SiAmo Magnago e Bienate, e Gianluca Marta, candidato con Progetto cambiare per il futuro. I nomi dei candidati e delle liste sono stati confermati anche dalle cronache locali delle ultime settimane. I confronti saranno registrati a inizio settimana presso la nostra redazione e verranno poi trasmessi a metà settimana sul sito e sui canali digitali e social di Logos. Un modo per permettere ai cittadini di seguire con attenzione le posizioni dei diversi candidati, ascoltare le priorità dei programmi e farsi un’idea più completa in vista del voto. Anche quest’anno Logos rinnova così un impegno che negli anni è diventato una piccola tradizione del territorio: offrire spazi di dialogo seri, equilibrati e rispettosi, nei quali la politica locale possa presentarsi ai cittadini in modo chiaro e diretto.

I video integrali verranno progrmmati tra mercoledì e giovedì sul nostro sito.

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