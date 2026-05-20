Il Palio di Legnano al Quirinale: l’incontro con il Presidente Mattarella

Una delegazione legnanese è stata ricevuta dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, portando a Roma i simboli degli 850 anni della Battaglia e il valore identitario di una tradizione che unisce storia, città e comunità.

Il Palio di Legnano è arrivato fino al Quirinale, portando con sé la storia, l’orgoglio e l’identità di una città che da secoli custodisce una tradizione capace di parlare ben oltre i confini locali. In occasione delle celebrazioni per l’850esimo anniversario della Battaglia di Legnano, una delegazione cittadina è stata ricevuta dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in un incontro dal forte valore simbolico e istituzionale.

A rappresentare Legnano erano presenti le realtà che ogni anno danno vita e significato al Palio: la Fondazione Palio, il Comune, il Collegio dei Capitani e delle Contrade e la Famiglia Legnanese. Un momento di grande emozione, nel quale il racconto della città si è fatto messaggio condiviso, consegnando al Capo dello Stato non soltanto alcuni doni celebrativi, ma soprattutto il senso profondo di una comunità che continua a riconoscersi nei propri simboli.

Al Presidente Mattarella sono stati consegnati la moneta celebrativa realizzata per gli 850 anni della Battaglia di Legnano, un volume dedicato al Palio e una targa raffigurante il Carroccio, con incisa una frase semplice ma carica di significato: “Dovunque è Legnano”. Parole che raccontano bene lo spirito di una tradizione che non resta chiusa nella rievocazione, ma diventa appartenenza, memoria viva e capacità di portare il nome della città anche nei luoghi più alti delle istituzioni.

Il Palio, infatti, non è soltanto un appuntamento storico o una festa popolare. È un patrimonio culturale fatto di volontariato, contrade, costumi, cerimonie, ricerca storica e partecipazione. È il racconto di una città che, attraverso la memoria della Battaglia del 1176, continua a interrogarsi sui valori della libertà, della coesione e della responsabilità civile.

L’incontro al Quirinale rappresenta così un riconoscimento importante per Legnano e per tutte le persone che, durante l’anno, lavorano per mantenere viva questa tradizione. Un’occasione di orgoglio per la città intera, ma anche un invito a guardare al Palio non solo come a un evento, bensì come a un segno identitario capace di unire generazioni diverse.

Perché davvero, quando il Carroccio arriva fino al cuore delle istituzioni repubblicane, Legnano porta con sé qualcosa di più di una storia antica: porta una comunità, i suoi valori e il desiderio di continuare a camminare insieme.

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