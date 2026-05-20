Il Vescovo Luca Raimondi in visita alla Fondazione Colleoni

Un momento di preghiera, vicinanza e comunità nella RSA di Castano Primo: grande emozione tra ospiti, personale e operatori.

Un incontro semplice, ma carico di significato. Giovedì scorso la Fondazione Colleoni De Maestri di Castano Primo ha accolto con gioia la visita di Monsignor Luca Raimondi, Vescovo ausiliare di Milano e Vicario episcopale della Zona IV di Rho, per un momento di preghiera e condivisione insieme agli ospiti e al personale della RSA.

La presenza del Vescovo è stata vissuta come un segno di attenzione e vicinanza verso una realtà che, ogni giorno, si prende cura delle persone più fragili, accompagnandole con professionalità, umanità e dedizione. Durante la visita, Monsignor Raimondi ha celebrato la Santa Messa, offrendo agli ospiti l’occasione per vivere un momento spirituale intenso, capace di portare serenità e conforto.

Grande la partecipazione e l’emozione tra i presenti. Per gli anziani della struttura, l’incontro ha rappresentato non solo un appuntamento religioso, ma anche un gesto concreto di affetto e riconoscimento. Un momento capace di rompere la quotidianità e di lasciare un ricordo prezioso.

‘I nostri ospiti e il personale sono stati veramente felici di questo incontro’, hanno commentato dalla Fondazione, sottolineando il valore di una visita che ha saputo unire fede, comunità e vicinanza umana.

La Fondazione Colleoni De Maestri conferma così il proprio ruolo non solo come luogo di cura e assistenza, ma anche come spazio di relazioni, ascolto e attenzione alla dimensione spirituale delle persone. Perché prendersi cura significa anche creare occasioni di incontro, conforto e speranza.

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