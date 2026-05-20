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giovedì 21 maggio 2026 | ore 15:07

Il Vescovo Luca Raimondi in visita alla Fondazione Colleoni

Un momento di preghiera, vicinanza e comunità nella RSA di Castano Primo: grande emozione tra ospiti, personale e operatori.
Castano Primo - Luca Raimondi alla Colleoni

Un incontro semplice, ma carico di significato. Giovedì scorso la Fondazione Colleoni De Maestri di Castano Primo ha accolto con gioia la visita di Monsignor Luca Raimondi, Vescovo ausiliare di Milano e Vicario episcopale della Zona IV di Rho, per un momento di preghiera e condivisione insieme agli ospiti e al personale della RSA.

La presenza del Vescovo è stata vissuta come un segno di attenzione e vicinanza verso una realtà che, ogni giorno, si prende cura delle persone più fragili, accompagnandole con professionalità, umanità e dedizione. Durante la visita, Monsignor Raimondi ha celebrato la Santa Messa, offrendo agli ospiti l’occasione per vivere un momento spirituale intenso, capace di portare serenità e conforto.

Grande la partecipazione e l’emozione tra i presenti. Per gli anziani della struttura, l’incontro ha rappresentato non solo un appuntamento religioso, ma anche un gesto concreto di affetto e riconoscimento. Un momento capace di rompere la quotidianità e di lasciare un ricordo prezioso.

‘I nostri ospiti e il personale sono stati veramente felici di questo incontro’, hanno commentato dalla Fondazione, sottolineando il valore di una visita che ha saputo unire fede, comunità e vicinanza umana.

La Fondazione Colleoni De Maestri conferma così il proprio ruolo non solo come luogo di cura e assistenza, ma anche come spazio di relazioni, ascolto e attenzione alla dimensione spirituale delle persone. Perché prendersi cura significa anche creare occasioni di incontro, conforto e speranza.

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