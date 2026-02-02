Il Darwin day arriva a Legnano

Un viaggio tra scienza e società per comprendere il presente e immaginare il futuro, con particolare attenzione alle nuove generazioni.

Il Darwin Day ( https://it.wikipedia.org/wiki/Darwin_ ), celebrazione internazionale in onore di Charles Darwin che si tiene in occasione dell’anniversario della nascita dello scienziato (12 febbraio 1809), offre anche a Legnano, nel mese di febbraio 2026, l’opportunità di proporre un ciclo di manifestazioni articolate e aperte a tutta la cittadinanza, con una particolare attenzione rivolta alle giovani generazioni.

L’iniziativa nasce con l’intento di avviare un percorso di divulgazione scientifica continuativo, capace di avvicinare i cittadini — e in particolare studenti e giovani — ai grandi temi dell’attualità scientifica, favorendo lo sviluppo di spirito critico, consapevolezza e capacità di lettura dei fenomeni complessi del nostro tempo.

La scienza, infatti, rappresenta uno strumento educativo fondamentale non solo per la formazione individuale, ma anche per la crescita culturale e civile della comunità.

L’Amministrazione Comunale di Legnano, la Fondazione Comunitaria Ticino Olona, Antares Legnano, Lions e altre realtà socio-culturali attive sul territorio hanno apprezzato fin dall’inizio il valore dell’iniziativa proposta dal Comitato Promotore (WWF Insubria, DEMOS Paolo Roberti, Ludoteca Altomilanese), sostenendo con convinzione il programma di quest’anno, riconoscendone l’importante ricaduta educativa e l’arricchimento dell’offerta culturale della città di Legnano.

L’obiettivo di lungo termine dei Darwin Days è quello di sviluppare nel tempo un calendario di appuntamenti dedicati a temi scientifici attuali in diversi ambiti del sapere, promuovendo una cultura aperta al dialogo tra scienza, società e territorio e auspicando un coinvolgimento sempre più ampio delle istituzioni scolastiche, delle associazioni e dei cittadini.

Il programma 2026 prevede due eventi

Il primo appuntamento si terrà lunedì 9 febbraio dalle ore 18:30 alle 20,30 presso il Palazzo Leone da Perego con una conferenza dedicata all’Antropocene, per approfondire l’impatto dell’uomo sul pianeta, le cause e gli effetti dei cambiamenti climatici e le prospettive future.

Interverranno il Prof. Emilio Padoa Schioppa dell’Università di Milano-Bicocca e il geologo Gianni Del Pero del WWF.

La serata sarà moderata dal dott. Claudio Pio Clemente del WWF Insubria.

La partecipazione è libera e gratuita; agli studenti presenti sarà rilasciato un certificato valido per 2 ore di orientamento.

Al termine dell’incontro sarà offerto un rinfresco a cura del C.I.O.F.S.-F.P. – Centro di Castellanza.

Il secondo evento si svolgerà giovedì 12 febbraio, dalle 20:30 alle 23:00, presso la Biblioteca di Quartiere Mazzafame. Si tratterà di un’esperienza ludica e partecipata, pensata per esplorare in modo concreto le dinamiche degli ecosistemi e comprendere le conseguenze delle scelte umane sull’ambiente.

Anche in questo caso l’ingresso sarà libero e gratuito, con l’obiettivo di rendere la scienza accessibile, coinvolgente e vicina alla quotidianità delle persone.

Il contributo della stampa locale alla diffusione dell’iniziativa è di fondamentale importanza, non solo per informare la cittadinanza sugli eventi in programma, ma anche per sostenere e approfondire, nei rispettivi contesti editoriali, il tema della consapevolezza scientifica, elemento chiave per affrontare con responsabilità le sfide del presente e del futuro.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!