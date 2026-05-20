Scuola di Formazione Politica del Centro Kennedy

Prosegue il percorso promosso da CSK Academy e “I Quaderni del Ticino”, con gli ultimi incontri dedicati a politiche pubbliche, comunicazione e partecipazione.

È entrata nel vivo la “Scuola di Formazione Politica 2026”, il percorso promosso da CSK Academy e “I Quaderni del Ticino” presso la sede del Centro Studi Kennedy di Magenta, in Vicolo Colombo 4. Un’iniziativa pensata per offrire strumenti concreti agli amministratori di oggi e di domani, ma anche a cittadini, giovani e persone interessate a comprendere meglio il funzionamento della vita pubblica e delle istituzioni locali. Il percorso, dal titolo “Amministrare il presente! Strumenti e competenze per gli amministratori di oggi e domani”, ha già visto lo svolgimento dei primi due appuntamenti. Il prossimo incontro è in programma giovedì 21 maggio e sarà dedicato alle politiche pubbliche e alle sfide contemporanee. Si parlerà di sostenibilità urbana, innovazione digitale nella pubblica amministrazione, inclusione sociale e cambiamenti geopolitici. L’ultimo appuntamento si terrà giovedì 28 maggio e sarà dedicato alla comunicazione pubblica, alla partecipazione e alla leadership.con la dottoressa Tatiana Ganna e Vittorio Gualdoni, giornalista e direttore di Logos.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!