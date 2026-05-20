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giovedì 21 maggio 2026 | ore 15:07

Scuola di Formazione Politica del Centro Kennedy

Prosegue il percorso promosso da CSK Academy e “I Quaderni del Ticino”, con gli ultimi incontri dedicati a politiche pubbliche, comunicazione e partecipazione.
Magenta - Formazione al Centro Kennedy

È entrata nel vivo la “Scuola di Formazione Politica 2026”, il percorso promosso da CSK Academy e “I Quaderni del Ticino” presso la sede del Centro Studi Kennedy di Magenta, in Vicolo Colombo 4. Un’iniziativa pensata per offrire strumenti concreti agli amministratori di oggi e di domani, ma anche a cittadini, giovani e persone interessate a comprendere meglio il funzionamento della vita pubblica e delle istituzioni locali. Il percorso, dal titolo “Amministrare il presente! Strumenti e competenze per gli amministratori di oggi e domani”, ha già visto lo svolgimento dei primi due appuntamenti. Il prossimo incontro è in programma giovedì 21 maggio e sarà dedicato alle politiche pubbliche e alle sfide contemporanee. Si parlerà di sostenibilità urbana, innovazione digitale nella pubblica amministrazione, inclusione sociale e cambiamenti geopolitici. L’ultimo appuntamento si terrà giovedì 28 maggio e sarà dedicato alla comunicazione pubblica, alla partecipazione e alla leadership.con la dottoressa Tatiana Ganna e Vittorio Gualdoni, giornalista e direttore di Logos.

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