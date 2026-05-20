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giovedì 21 maggio 2026 | ore 15:07

Lavaggio di strade, marciapiedi e piazze

Ogni mercoledì mattina AEMME Linea Ambiente sarà in azione con una spazzatrice meccanizzata e un operatore dedicato. Il servizio partirà dal centro e raggiungerà anche quartieri e frazioni.
Magenta - Pulizia strade

Un intervento programmato per rendere più puliti, curati e vivibili gli spazi pubblici della città. È partito il nuovo servizio di lavaggio di strade, marciapiedi, piazze e percorsi pedonali svolto da AEMME Linea Ambiente, attivo ogni mercoledì mattina sul territorio comunale.

Il servizio prevede l’utilizzo di una spazzatrice meccanizzata dotata di sistema di irrorazione ad alta pressione, affiancata da un operatore incaricato di manovrare la lancia per il lavaggio più approfondito delle superfici. L’obiettivo è intervenire in modo mirato su polveri, residui organici, macchie e incrostazioni superficiali, contribuendo così a migliorare il decoro urbano e le condizioni igienico-sanitarie degli spazi maggiormente frequentati dai cittadini.

Le prime operazioni sono partite dal centro cittadino, ma il servizio sarà organizzato a rotazione e interesserà progressivamente anche le zone nord e sud del territorio comunale, oltre alle frazioni di Pontevecchio e Pontenuovo. Un’attenzione diffusa, quindi, non solo alle vie centrali, ma anche ai quartieri e alle realtà frazionali, in un’ottica di cura complessiva della città.

“Con questo servizio rafforziamo l’attenzione verso la pulizia e la cura degli spazi pubblici, in particolare delle aree pedonali maggiormente frequentate dai cittadini – dichiara l’Assessore all’Ambiente Simone Gelli – Un intervento programmato che contribuirà a mantenere più decorosi e vivibili i nostri quartieri e le frazioni”.

Una città più pulita passa anche da servizi costanti e organizzati, ma trova il suo completamento nella collaborazione quotidiana di tutti: istituzioni, operatori e cittadini. Perché il decoro urbano è un bene comune che si costruisce con interventi concreti e con il rispetto degli spazi condivisi.

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