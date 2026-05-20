Assaggi d’arte fa tappa a Matera, tra Sassi e chiese rupestri

Dopo Ravenna e Venezia, la rassegna legnanese propone un nuovo viaggio culturale con Ruggero Cioffi. Appuntamento sabato 23 maggio in sala Ratti, con degustazione finale a Palazzo Leone da Perego.

Un viaggio nella “Regina dei Sassi”, tra storia, spiritualità e bellezza. Dopo le tappe dedicate a Ravenna e Venezia, la rassegna “Assaggi d’arte” promossa dal Comune di Legnano torna con un nuovo appuntamento dedicato a Matera, città simbolo di un percorso di rinascita e valorizzazione culturale unico al mondo.

Sabato 23 maggio, alle 16, in sala Ratti, sarà Ruggero Cioffi ad accompagnare il pubblico alla scoperta della Città dei Sassi, riconosciuta Capitale europea della Cultura nel 2019 e Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo per il 2026. Un doppio riconoscimento che racconta la forza di una città capace di trasformare la propria storia, anche quella più faticosa e contadina, in un patrimonio condiviso e in un modello di rigenerazione.

Al centro dell’incontro ci sarà il legame profondo tra Matera, la sua architettura e la sua geologia: case, vicoli, grotte e luoghi di culto scavati nel tufo, in un paesaggio che sembra nascere direttamente dalla roccia. Particolare attenzione sarà dedicata alle chiese rupestri, autentici scrigni di spiritualità e arte, impreziositi da affreschi bizantini di grande intensità.

La conferenza sarà così l’occasione per conoscere meglio una città che continua ad affascinare visitatori e studiosi, non solo per la suggestione dei suoi scorci, ma anche per la capacità di custodire radici antiche e renderle ancora oggi vive e attuali.

Come da tradizione della rassegna, all’approfondimento culturale seguirà anche un momento dedicato ai sapori. Al termine dell’incontro, a Palazzo Leone da Perego, sarà infatti proposta una degustazione di Cartellate e Sospiri di Matera, accompagnati dal Passito L’Ecrù siciliano.

“Assaggi d’Arte” è organizzata dal Comune con il supporto di La Dolce Legnano, che offrirà gratuitamente le specialità regionali. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

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