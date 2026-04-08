La storia prende vita

Tra libri e luoghi simbolo: tre giorni a Legnano per raccontare il passato e parlare al presente.

Torna a Legnano, dal 10 al 12 aprile, il Festival di letteratura storica “La storia tra le righe”, giunto alla sua quarta edizione e pronto a trasformare la città in un grande palcoscenico culturale. Tra il Castello Visconteo e Villa Jucker, sede della Fondazione Famiglia Legnanese, tre giorni di incontri, racconti e approfondimenti accompagneranno il pubblico in un viaggio attraverso epoche, personaggi e vicende che continuano a parlare anche all’oggi.

Un appuntamento che si inserisce in un anno speciale per la città, quello delle celebrazioni per gli 850 anni dalla Battaglia di Legnano. Il Festival rappresenta infatti il primo tassello di un calendario più ampio, confermando il forte legame tra il territorio e la sua storia.

Il programma, interamente gratuito, è ricco e pensato per tutti: adulti, ragazzi e bambini. Ad aprire la rassegna, venerdì 10 aprile, sarà Luigi Barnaba Frigoli, che guiderà il pubblico nel Medioevo italiano con il suo racconto della vita quotidiana nel 1299. In serata, spazio allo sguardo verso Oriente con Alessandro Vanoli, in un viaggio tra storia e culture lontane.

Sabato 11 aprile il Festival entrerà nel vivo al Castello Visconteo con una fitta serie di incontri che toccheranno temi e periodi diversi: dalle relazioni familiari nella storia italiana al fascino del Rinascimento, dalla figura di Archimede alle grandi narrazioni letterarie contemporanee. Tra i protagonisti anche Stefania Auci, che porterà il pubblico dentro la saga dei Florio, e Serena Romano, con un itinerario nell’arte romanica lungo tutta la penisola. Non mancheranno momenti dedicati alla fotografia, alla memoria e ai simboli della cultura italiana, fino alla serata conclusiva con Heddi Goodrich.

Domenica 12 aprile sarà invece una giornata tra mito, storia e attualità. Dall’ironia sull’Antica Roma proposta da Mario Lentano alle figure femminili che hanno sfidato le convenzioni del loro tempo, fino ai racconti di intrighi, rivoluzioni e grandi trasformazioni sociali. A chiudere il Festival sarà Luca Mercalli, che accompagnerà il pubblico in un viaggio nella storia del clima in Italia, offrendo uno sguardo consapevole sul presente e sul futuro.

Particolare attenzione è riservata anche ai più giovani, con incontri, letture e laboratori pensati per avvicinare bambini e ragazzi alla storia in modo coinvolgente e creativo.

Nato nel 2023 su impulso della Fondazione Palio e del Comune di Legnano e curato da Incipit Eventi culturali e letterari, il Festival continua a crescere, rafforzando il legame tra la città e la sua identità storica. Una proposta che unisce divulgazione e partecipazione, capace di trasformare la storia in un’esperienza viva e condivisa.

Un’occasione preziosa per riscoprire il passato e, allo stesso tempo, trovare nuove chiavi di lettura per comprendere il presente. Perché la storia, quando viene raccontata bene, non resta tra le pagine: prende vita tra le persone.

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