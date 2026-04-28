Un percorso promosso dal Centro Studi Kennedy per offrire strumenti concreti agli amministratori di oggi e di domani.

Un’occasione per approfondire il funzionamento delle istituzioni, comprendere i meccanismi della pubblica amministrazione e sviluppare competenze utili per chi desidera impegnarsi nella vita pubblica del territorio. Prenderà il via a maggio, nella sede del Centro Studi Kennedy di Magenta, la nuova “Scuola di Formazione Politica 2026”, promossa da CSK Academy e “I Quaderni del Ticino”.

Il percorso, dal titolo “Amministrare il presente! Strumenti e competenze per gli amministratori di oggi e domani”, proporrà quattro appuntamenti serali dedicati a temi centrali per la gestione amministrativa locale: istituzioni, bilancio pubblico, politiche sociali, sostenibilità, comunicazione e leadership.

Il primo incontro è in programma il 7 maggio alle ore 21 e sarà dedicato al funzionamento della macchina amministrativa, con un taglio pratico pensato per comprendere concretamente il ruolo di Comune, sindaco, giunta e consiglio comunale. Interverranno il dottor Lorenzo Olivieri, segretario generale dei Comuni di Abbiategrasso e Castano Primo, e la dottoressa Rosella Gioia, sindaco di Casorezzo.

Il 13 maggio si parlerà invece di bilancio pubblico e gestione delle risorse, con un approfondimento su vincoli, programmazione economica e opportunità di finanziamento. Relatore della serata sarà il dottor Gian Luca Fasson, dirigente dei Servizi Finanziari del Comune di Parabiago.

Spazio poi alle politiche pubbliche e alle sfide contemporanee il 21 maggio, affrontando temi come sostenibilità urbana, innovazione digitale nella pubblica amministrazione, inclusione sociale e cambiamenti geopolitici. Tra i relatori la dottoressa Antonella Tunesi, il sindaco di Inveruno Nicoletta Saveri e Graziano Cireddu, volontario della Protezione Civile.

L’ultimo appuntamento, il 28 maggio, sarà dedicato alla comunicazione pubblica, alla partecipazione e alla leadership. Si parlerà di comunicazione istituzionale, social network, public speaking e coinvolgimento dei cittadini. A intervenire saranno la dottoressa Tatiana Ganna e Vittorio Gualdoni, giornalista e direttore di Logos.

La scuola si svolgerà presso la sede del Centro Studi Kennedy in Vicolo Colombo 4 a Magenta. Per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere a kennedymagenta [at] gmail [dot] com

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