"Serve un nuovo polo scolastico magentino"

Liceo Quasimodo, la Lega rilancia: interventi ora, ma rete del territorio per un nuovo polo scolastico magentino.

Il consigliere metropolitano della Lega, Christian Colombo, e la sezione cittadina di Magenta rilanciano la proposta a Città Metropolitana di studiare un progetto concreto per un nuovo polo scolastico magentino.

"Le recenti proteste degli studenti del Quasimodo a seguito del gelo nelle aule — dichiara il consigliere Christian Colombo — rimettono al centro dell'agenda politica i cronici problemi dell'istituto scolastico. Abbiamo però due notizie che permettono agli studenti e agli insegnanti magentini di vedere una soluzione alle criticità della loro scuola: il recente comunicato del Comune di Magenta, con il quale è stato annunciato l'intervento per la realizzazione della nuova caldaia, reso possibile grazie ai 400.000 euro reperiti dal senatore leghista Garavaglia, e la disponibilità di Città Metropolitana a farsi carico dei costi aggiuntivi derivanti dal prolungamento dell'orario di accensione, come richiesto dal gruppo della Lega in consiglio metropolitano, sono punti di partenza lungo i quali riaprire il dibattito su tutto il sistema scolastico superiore del territorio magentino".

"In qualità di consigliere metropolitano — aggiunge Colombo — mi farò promotore di un'istanza per reperire fondi da Città Metropolitana per la sostituzione degli infissi scolastici, così da rendere ancora più efficiente la nuova caldaia che entrerà in funzione con il prossimo anno scolastico. Seppur con queste migliorie, che potrebbero risolvere il problema del riscaldamento, permane la criticità del sovraffollamento dell'istituto che oggi divide la propria offerta didattica in tre plessi. In ottica di pianificazione urbanistica e strategica della città, occorre che Città Metropolitana si sieda al tavolo con il Comune e discuta seriamente di costituire un polo scolastico territoriale. Un punto essenziale - precisa il consigliere - che deve vedere tutta la politica del magentino unita, capace di imporre questo tema nel programma del sindaco metropolitano che verrà eletto dopo l'era di Beppe Sala".

Alle proposte del consigliere metropolitano fa eco anche la Lega di Magenta.

"Già nello scorso mese di luglio — dichiara Kevin Bonetti — insieme all' assessore Simone Gelli, al capogruppo Maurizio Baroni ed al presidente del consiglio comunale, Luca Aloi, abbiamo lanciato ufficialmente la proposta di lavorare concretamente all'individuazione di un'area che possa accogliere tutti gli studenti del Quasimodo e di altri istituti superiori della città. Purtroppo questo lavoro non può essere svolto in autonomia dalla nostra Amministrazione, ma occorre che l'ente metropolitano dimostri concretamente la volontà di avviare questo percorso".

"Rivendichiamo politicamente — conclude Bonetti — come la Lega si sia mossa in modo costruttivo, senza mai risparmiare le opportune critiche a Città Metropolitana, per dare una risposta immediata e una visione di lungo periodo per rilanciare il sistema scolastico magentino. Un'eccellenza che merita spazi e collegamenti viabilistici opportuni per continuare a proporre un'offerta formativa di qualità e sempre più competitiva".

