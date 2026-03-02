Verso il voto sulla giustizia: incontri e gazebo a Magenta

Il Comitato per il SÌ promuove momenti di confronto in piazza e in Sala Consiliare in vista del referendum del 22 e 23 marzo.

Si avvicina l’appuntamento con il referendum sulla giustizia in programma il 22 e 23 marzo 2026 e anche a Magenta il dibattito entra nel vivo. Il Comitato Magentino per il SÌ ha messo in calendario una serie di iniziative pubbliche con l’obiettivo di informare i cittadini sui contenuti dei quesiti referendari e favorire un confronto aperto in città.

Due i momenti in piazza: sabato 7 e sabato 14 marzo, dalle 9 alle 12, i volontari saranno presenti con un gazebo in Piazza Liberazione per distribuire materiale informativo e dialogare direttamente con chi vorrà approfondire i temi della riforma. Un’occasione semplice e informale per chiarire dubbi, ascoltare opinioni e spiegare le ragioni del SÌ.

Il momento centrale sarà però l’incontro pubblico in programma lunedì 9 marzo alle 21 nella Sala Consiliare di via Fornaroli. Ad aprire la serata sarà l’avvocato Maria Teresa Rizzolo, in rappresentanza del Comitato cittadino. Seguiranno gli interventi del sindaco Luca Del Gobbo e dei parlamentari Umberto Maerna, Alessandro Sorte e Stefano Candiani, che porteranno il loro contributo sul significato e sugli obiettivi della riforma.

L’intento dichiarato dal Comitato è quello di accompagnare la comunità verso un voto consapevole, mettendo al centro i temi dell’efficienza del sistema giudiziario, dell’equità e della vicinanza ai cittadini. Un percorso che passa dal dialogo diretto e dalla presenza sul territorio, nel solco di una tradizione civica che a Magenta non è mai mancata.

