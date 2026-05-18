Libri in Corte, una settimana tra storie, incontri e grandi ospiti

Dal 18 al 24 maggio Garbagnate Milanese torna a celebrare la lettura con l’undicesima edizione della rassegna ospitata principalmente alla biblioteca Corte Valenti.

Una settimana per ritrovarsi attorno ai libri, alle storie, agli autori e alle idee. Da lunedì 18 a domenica 24 maggio Garbagnate Milanese torna ad accogliere ‘Libri in Corte’, la rassegna letteraria promossa dall’Amministrazione comunale e giunta quest’anno alla sua undicesima edizione. Un appuntamento ormai consolidato, capace di trasformare la biblioteca civica Corte Valenti in un luogo di incontro aperto a lettori di ogni età, con presentazioni, talk, laboratori, cinema, fumetti e momenti di approfondimento.

Il programma 2026 conferma la volontà di proporre una manifestazione ampia e trasversale, capace di parlare a pubblici diversi: dai ragazzi agli appassionati di narrativa, dagli sportivi agli amanti del cinema, fino a chi cerca nei libri strumenti per comprendere meglio la società e se stesso. Tra gli ospiti annunciati figurano nomi di rilievo come gli scrittori Luca Crovi, Rosa Teruzzi ed Emilio Cozzi, gli sportivi Dino Meneghin e Marcello Cuttitta, il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara e l’attore Ermes Frattini.

La rassegna si aprirà lunedì 18 maggio, alle 17.30, al Centro Vari.Età di via Bolzano, con la psicoterapeuta Susanna Baldi e il suo saggio ‘Il coraggio di ricordare. Quando la memoria cura’. Un incontro dedicato al valore del ricordo e alla possibilità di trasformare esperienze dolorose in un percorso di consapevolezza e cura, attraverso la parola, l’ascolto e l’elaborazione personale.

Giovedì 21 maggio spazio invece al cinema, con la proiezione al Cinema Teatro Italia del biopic ‘Franco Battiato – Il lungo viaggio’. Il film racconta il percorso umano e artistico del grande cantautore, dagli esordi siciliani alla Milano degli anni Settanta, fino al ritorno nella sua terra. In sala sarà presente l’attore lombardo Ermes Frattini, interprete di Juri Camisasca, che dialogherà con Luca Malini.

Venerdì 22 maggio la manifestazione entrerà nel cuore della biblioteca Corte Valenti con una serata dedicata allo sport e alle sue storie. Alle 20.30 il leggendario cestista Dino Meneghin e il rugbista Marcello Cuttitta parteciperanno alla presentazione di ‘Tre cuori e una palla ovale’, insieme all’autore Raffaele Geminiani. Il libro racconta, in forma romanzata, la storia dei fratelli Cuttitta e il loro legame con il rugby, tra Sudafrica, Italia, successi di club e Nazionale. A seguire, l’ex campionessa di ciclismo Morena Tartagni dialogherà sul volume ‘Volevo fare la corridora’, racconto di una carriera straordinaria e di una donna che ha saputo aprire strade nuove nello sport femminile.

Sabato 23 maggio sarà una giornata particolarmente ricca. Nel pomeriggio, alle 16, il fumettista Gianfranco Florio, collaboratore Disney e autore di strisce per Topolino, Paperino e Paperinik, guiderà un laboratorio gratuito per ragazzi dai 10 anni, dedicato al linguaggio del fumetto e ai segreti per costruire un personaggio. Alle 17 Luca Crovi presenterà ‘Andrea Camilleri. Una storia’, un viaggio nella vita e nella creatività dell’autore siciliano che ha dato vita al commissario Montalbano, ma che è stato anche regista, autore televisivo e protagonista di incontri importanti con alcune delle figure più significative del Novecento.

Alle 18 toccherà poi a Rosa Teruzzi, giornalista e scrittrice monzese, che porterà a Garbagnate il suo nuovo giallo ‘Trappola nella nebbia’, ultimo capitolo della serie dei “delitti del casello”. Un intreccio ambientato tra foschia milanese, misteri, false piste e indagini condotte dall’amatissima fioraia-detective Libera Cairati. La giornata si concluderà alle 20.30 con l’incontro con Giuseppe Valditara, ministro dell’Istruzione e del Merito, che dialogherà con Raffaele Geminiani attorno al saggio ‘La rivoluzione del buon senso. Per un Paese normale’. Durante la serata saranno inoltre premiati i vincitori delle borse di studio riservate agli studenti delle scuole secondarie di Garbagnate Milanese.

Domenica 24 maggio la chiusura sarà ancora nel segno della partecipazione. Alle 10 il laboratorio ‘Land art. La natura è arte’, curato da Cristina Ursino, inviterà i partecipanti a osservare l’ambiente naturale del parco accanto alla biblioteca e a trasformare materiali semplici in un’opera collettiva. Nel pomeriggio, dalle 16, spazio agli autori del territorio: Cristina Maria Renzi presenterà ‘Un’altra montagna’, raccolta di racconti ambientati in Val d’Ayas; Mario Franchi proporrà ‘Le tredici farfalle’, dedicato al tema della gentilezza; Corrado Montrasi accompagnerà il pubblico nel mondo del ‘Galateo della finanza e degli affari’.

Il gran finale, alle 18, avrà un respiro “spaziale”: Raffaele Geminiani incontrerà il giornalista e divulgatore scientifico Emilio Cozzi, coautore con l’astronauta Luca Parmitano di ‘Camminare tra le stelle’. Un libro pensato soprattutto per i giovani lettori, ma capace di parlare a tutti, raccontando la vita nello spazio, il valore della ricerca e l’importanza di inseguire i propri sogni con curiosità e perseveranza.

Per tutta la durata della rassegna sarà possibile acquistare i libri presentati grazie al bookshop curato dalla libreria La Memoria del Mondo di Magenta. ‘Libri in Corte’ si conferma così non solo un festival letterario, ma un’occasione di comunità: un modo semplice e prezioso per incontrarsi, ascoltare, scoprire nuove storie e ricordare che la cultura, quando è condivisa, diventa davvero patrimonio di tutti.

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