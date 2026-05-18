A Cittiglio si impara a pedalare sicuri

Martedì 19 maggio gli alunni della primaria G.B. Cittolini saranno protagonisti di una nuova tappa del progetto 'Pedala, Pedala… in Sicurezza!'.

Il Trofeo Alfredo Binda continua a correre anche lontano dai giorni della grande gara internazionale, portando sul territorio un messaggio semplice ma fondamentale: andare in bicicletta è bello, fa bene e insegna autonomia, ma per farlo davvero bisogna conoscere e rispettare le regole della strada.

Martedì 19 maggio, il piazzale delle poste di Cittiglio ospiterà un nuovo appuntamento di 'Pedala, Pedala… in Sicurezza!', il progetto scolastico di formazione stradale promosso dalla Cycling Sport Promotion nell’ambito delle attività collaterali al Trofeo Alfredo Binda – Comune di Cittiglio UCI Women’s WorldTour e al Piccolo Trofeo Alfredo Binda – Valli del Verbano UCI Nations’ Cup Junior Women.

Protagonisti della giornata saranno gli alunni delle classi seconda, terza, quarta e quinta della scuola primaria G.B. Cittolini di Cittiglio. I bambini saliranno in sella alle loro biciclette per vivere una dimostrazione pratica dedicata ai comportamenti corretti da tenere in strada: dall’attenzione ai segnali al rispetto degli altri utenti, fino all’importanza di muoversi con prudenza e consapevolezza.

L’iniziativa rappresenta una nuova tappa di un percorso formativo avviato nei mesi scorsi e pensato per avvicinare i più giovani alla sicurezza stradale in modo concreto, diretto e partecipato. Non una semplice lezione, quindi, ma un’esperienza sul campo, capace di trasformare regole e buone pratiche in gesti quotidiani.

Accanto agli studenti ci saranno gli operatori della Polizia Stradale di Luino – distaccamento di Varese, i Carabinieri, la Polizia Locale di Cittiglio, la Guardia di Finanza di Luino, i Vigili del Fuoco di Luino, gli operatori della Croce Rossa - Comitato del Medio Verbano di Gavirate e i volontari della Protezione Civile di Cittiglio. Una presenza corale che conferma il valore della collaborazione tra scuola, istituzioni, forze dell’ordine, associazioni e territorio.

'Pedala, Pedala… in Sicurezza!' proseguirà poi con un ulteriore appuntamento a Cuveglio, rinviato nelle scorse settimane a causa del maltempo, che completerà il calendario primaverile delle iniziative promosse dalla Cycling Sport Promotion.

Così il Trofeo Alfredo Binda continua a essere molto più di una competizione sportiva. Attorno alla grande tradizione ciclistica di Cittiglio cresce infatti un progetto educativo che guarda ai bambini, alla mobilità sostenibile e alla sicurezza. Perché imparare a pedalare bene significa anche imparare a vivere meglio la strada, rispettando se stessi e gli altri.

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