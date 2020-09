Elezioni Cuggiono 2020: il confronto

Per offrire una vera occasione di confronto democratico su idee e programmi delle liste, abbiamo invitato i quattro candidati sindaco in redazione di Logos per una presentazione in diretta via web.

Questo 2020 rimarrà nella storia di noi tutti, per tanti, troppi, episodi e situazioni (non solo legati alla pandemia di Coronavirus), che hanno intaccato le nostre certezze e rimesso in discussione ciò che siamo e la società in cui viviamo. Tra le cose più surreali di quest'anno vi è sicuramente anche la campagna elettorale di queste settimane che, non permettendo iniziative 'di massa', si sta svolgendo prevalentemente sui social.

La comunità cuggionese, dopo la sfiducia dell'amministrazione precedente e il conseguente commissariamento, si prepara ad un tornata elettorale (il 20 e 21 settembre) particolarmente importante. Per offrire una vera occasione di confronto democratico su idee e programmi delle liste, abbiamo invitato i quattro candidati sindaco in redazione di Logos per una presentazione in diretta via web. L'appuntamento è per mercoledì 9 settembre, alle ore 20.45, in diretta social: un'opportunità preziosa per permettere agli elettori di capire cosa pensano, come immaginano, cosa intendono realizzare le quattro liste in campo, quando una di loro vincerà la tornata elettorale.

La Cuggiono del domani, dei prossimi cinque anni, si scriverà con il voto di ciascun elettore.

Proprio per permettere a ciascuno di comprendere meglio le posizioni delle differenti liste, abbiamo così invitato Marco Maltagliati, Maria Teresa Perletti, Abramo Bellani e Giovanni Cucchetti. Solo loro, senza nessun altro del loro gruppo, nè altra presenza esterna (anche per le rigorose regole anti-Covid e di attenzione della gestione degli spazi). Tempi contingentati per le risposte, nessuno spazio al passato ma piuttosto una proiezione sul futuro. Una grande, nuova, possibilità di ascolto e valutazione per i cittadini, che potranno assistere in diretta o in differita a questa importante serata di democrazia.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro