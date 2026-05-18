Milano / Malpensa
Nel sacco solo imballaggi corretti
- 18/05/2026 - 10:49
- Arconate
- Energia & Ambiente
La raccolta differenziata funziona davvero quando ognuno fa la propria parte, anche nei piccoli gesti quotidiani. Per questo il Comune di Arconate richiama l’attenzione dei cittadini sulla corretta esposizione dei rifiuti in plastica e sulla gestione dei conferimenti non conformi.
Il messaggio è semplice ma importante: all’interno del sacco destinato alla plastica devono essere inseriti esclusivamente imballaggi in plastica. Si tratta infatti degli unici materiali consentiti dal servizio di raccolta differenziata per questa specifica frazione. Conferire oggetti o rifiuti non idonei rischia di compromettere la qualità della raccolta e di rendere più complesso il successivo avvio a recupero dei materiali.
La raccolta della plastica rappresenta un servizio fondamentale non solo per il decoro e l’organizzazione del territorio, ma anche per il raggiungimento degli obiettivi ambientali condivisi. Una corretta separazione dei rifiuti permette infatti di ridurre gli scarti, migliorare il riciclo e contribuire concretamente alla tutela dell’ambiente.
Da qui l’invito dell’Amministrazione alla responsabilità e alla collaborazione di tutti: esporre correttamente i sacchi, prestare attenzione a ciò che viene inserito e informarsi in caso di dubbi sono azioni semplici, ma decisive per il buon funzionamento del servizio.
Per maggiori informazioni sul corretto conferimento dei rifiuti è possibile consultare il sito di Aemme Linea Ambiente, www.aemmelineaambiente.it, oppure contattare il Numero Verde gratuito 800.19.63.63.
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