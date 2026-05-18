Matteo Rossetti è il preparatore atletico della Futura Volley

Matteo torna a vestire il biancorosso dopo tre annate, che lo hanno visto lavorare al fianco di un mostro sacro della pallavolo italiana come “Mister Secolo” Lorenzo Bernardi.

La Futura Volley Giovani riabbraccia Matteo Rossetti, nuovo preparatore atletico della formazione di Busto Arsizio per la stagione 2026/27. Professionista competente e preparato, con una carriera ricca di esperienze e ottimi risultati, Matteo torna a vestire il biancorosso dopo tre annate, che lo hanno visto lavorare al fianco di un mostro sacro della pallavolo italiana come “Mister Secolo” Lorenzo Bernardi. La ciliegina sulla torta di un curriculum già prestigioso.

Matteo Rossetti, laurea Magistrale in Scienza, Tecnica e Didattica dello Sport, inizia la propria carriera nel mondo dell’atletica leggera. A partire dal 2016 si avvicina alla pallavolo, seguendo dapprima due formazioni maschili in serie B - Cus Insubria e Caronno Pertusella - per poi approdare nel femminile, in particolare in B1 con il Gorla Volley. A partire dalla stagione 2019/20 prende vita la collaborazione con Futura Volley, dove Matteo si dedica non solo alla preparazione fisica della squadra di serie A2 ma anche dei gruppi giovanili Under 14, Under 16 e Under 18.

Dalla stagione 2020/2021 ricopre il ruolo di preparatore atletico del settore giovanile di Igor Volley Novara dove, con la formazione Under 19, ottiene una storica promozione in A2. Preziosa anche l’esperienza internazionale vissuta sempre in quegli anni, tra il 2020 e il 2021, con la nazionale di pallavolo maschile della Croazia, e - come già detto - le ultime tre stagioni a Novara, uno dei club più prestigiosi e ben organizzati della serie A1. Il ritorno in un ambiente familiare come quello della Futura Volley, permetterà a Matteo di lavorare con grande tranquillità all’interno di uno staff già di altissimo livello e che gli riconosce un ruolo fondamentale nella gestione quotidiana della squadra.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!