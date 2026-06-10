Maltempo nel Legnanese: trenta richieste di soccorso ai Vigili del Fuoco

Forti raffiche di vento hanno provocato cadute di piante, alberi pericolanti e danni alla cartellonistica. Interventi anche a Garbagnate Milanese e Cesate.

Un’improvvisa ondata di maltempo si è abbattuta nel pomeriggio sul territorio milanese, interessando in particolare l’area attorno a Legnano, ma anche i comuni di Garbagnate Milanese e Cesate.

Da circa mezz’ora i Vigili del Fuoco di Milano sono impegnati in diversi interventi di soccorso a seguito delle forti raffiche di vento che hanno colpito la zona. Alla sala operativa di via Messina sono già arrivate una trentina di chiamate.

Le richieste riguardano soprattutto cadute di piante, alberi pericolanti e cartellonistica danneggiata o resa instabile dal vento. Situazioni che stanno richiedendo l’intervento delle squadre per la messa in sicurezza delle aree interessate e per evitare ulteriori rischi per cittadini e automobilisti.

L’invito, in queste ore, è alla massima prudenza: meglio evitare spostamenti non necessari nelle zone maggiormente colpite e prestare attenzione lungo strade, parchi e aree alberate, dove le raffiche possono causare improvvise situazioni di pericolo.

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