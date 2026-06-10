Milano / Malpensa
La magia della ‘Via delle Lucciole’
- 10/06/2026 - 16:47
- Eventi
Una luce piccola, delicata, capace però di accendere la meraviglia. È quella delle lucciole, protagoniste de ‘La Via delle Lucciole’, il ciclo di escursioni notturne patrocinato dal Parco del Ticino MAB UNESCO e dedicato alla scoperta di uno degli spettacoli più suggestivi delle notti di inizio estate.
Dopo il successo del primo appuntamento, l’iniziativa tornerà con due nuove serate, l’11 e il 18 giugno, offrendo a grandi e piccoli l’occasione di vivere il Parco in una veste diversa, più silenziosa e affascinante, lasciandosi guidare dalla luce della natura.
Ad accompagnare i partecipanti sarà l’esperta naturalista Federica Marin, che guiderà il gruppo alla scoperta delle lucciole, del loro ruolo fondamentale negli ecosistemi e delle sfide che queste straordinarie creature devono affrontare per la loro sopravvivenza. Un momento pensato non solo per osservare da vicino un fenomeno naturale sempre capace di stupire, ma anche per conoscere meglio la biodiversità che caratterizza il territorio del Ticino.
Il ritrovo è previsto alle 21.15 al Mulino di Caiello, a Gallarate. Da lì prenderà il via l’escursione notturna, immersa nell’atmosfera magica del Parco e pensata per avvicinare adulti e bambini a un ambiente naturale ricco di vita, spesso poco conosciuto nelle ore serali.
Per partecipare si consigliano scarpe comode, torcia o lampada frontale e repellente per le zanzare. La prenotazione è obbligatoria scrivendo a cohabitatfm [at] gmail [dot] com.
Un’occasione speciale, dunque, per rallentare il passo, alzare lo sguardo e lasciarsi sorprendere da una piccola luce che racconta, meglio di tante parole, la bellezza e la fragilità della natura.
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