Il cinema arriva nelle piazze

Da giugno ad agosto sei serate gratuite all’aperto nei quartieri di Busto Arsizio, tra film per famiglie, maxischermo e momenti di comunità.

Il cinema esce dalle sale e arriva nelle piazze dei quartieri. A Busto Arsizio l’estate 2026 si arricchisce di una nuova proposta pensata per portare cultura, svago e socialità sempre più vicino ai cittadini. Nell’ambito del calendario di BA Estate prende infatti il via ‘BA Quartieri: Serate di Cinema’, il progetto promosso dall’Assessorato al marketing territoriale, guidato da Matteo Sabba, in collaborazione con i comitati di quartiere.

L’obiettivo è semplice ma significativo: non concentrare gli appuntamenti soltanto nel centro cittadino, ma valorizzare anche le diverse zone di Busto Arsizio, trasformando piazze e spazi di quartiere in luoghi di incontro e condivisione. Un modo per vivere l’estate sotto casa, in compagnia, davanti a un film e con il piacere di ritrovarsi.

Il programma prevede due serate al mese, sempre di domenica, nei mesi di giugno, luglio e agosto. In ogni location saranno allestiti un maxischermo e posti a sedere, così da permettere al pubblico di assistere comodamente alle proiezioni. L’ingresso sarà gratuito e, in alcune occasioni, sarà anche possibile acquistare cibo e bevande da gustare durante la visione.

Si parte domenica 14 giugno alle 21.30 in piazza Carlo Noè, nel quartiere di Sacconago, con la proiezione del film ‘L’amico fedele’. Il calendario proseguirà poi il 28 giugno, sempre alle 21.30, a Beata Giuliana, in piazza della Chiesa, con ‘Paddington’.

Nel mese di luglio gli appuntamenti saranno domenica 12, alle 21.30, a Sant’Anna, nella piazzetta di via Stoppani, con ‘Pirati dei Caraibi 5’, e domenica 26, sempre alle 21.30, a Sant’Edoardo, nel cortile della pizzeria Sole d’Oro, con ‘Odio l’estate’.

Ad agosto, invece, il cinema farà tappa domenica 9 alle 21.30 a Borsano, in piazza Gallarini, con ‘Dragon Trainer’, mentre l’ultimo appuntamento sarà domenica 23 agosto alle 21, a Madonna Regina, in piazza della Chiesa, con ‘Hotel Transilvania’.

Una rassegna pensata per tutte le età, dalle famiglie ai più giovani, fino a chi desidera trascorrere una serata diversa all’aria aperta. ‘BA Quartieri’ diventa così non solo un’occasione di intrattenimento, ma anche un invito a riscoprire il valore dei quartieri come spazi vivi, partecipati e capaci di creare legami.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!