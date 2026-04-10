Busto Garolfo si mobilita per l’ambiente

Domenica 12 aprile torna la Giornata del Verde Pulito: appuntamento al Parco Falcone e Borsellino con associazioni e cittadini.

Una mattinata all’insegna dell’impegno civico e dell’attenzione al territorio. Domenica 12 aprile 2026 il Comune di Busto Garolfo, attraverso l’Assessorato all’Ecologia e Tematiche Ambientali, promuove la “Giornata del Verde Pulito”, coinvolgendo istituzioni, scuole, associazioni e realtà locali in un’iniziativa concreta di cura e valorizzazione dell’ambiente.

Il ritrovo è fissato alle ore 8.30 al Parco Comunale Falcone e Borsellino, punto di partenza per le attività di pulizia e sistemazione di alcune aree del territorio. Un gesto semplice ma significativo, che ogni anno richiama tanti cittadini desiderosi di dare il proprio contributo per rendere più bello e vivibile il paese.

Accanto al Comune, partecipano all’organizzazione Regione Lombardia, l’Istituto Comprensivo Tarra, il Consorzio dei Navigli, il Gruppo Volontari di Protezione Civile di Busto Garolfo, le associazioni F.I.D.C. Tiro a Volo ed Enalcaccia, Le Robinie di Olcella e diverse aziende agricole del territorio. Una rete ampia e unita che dimostra quanto la tutela dell’ambiente sia una responsabilità condivisa.

L’iniziativa si svolgerà anche in caso di maltempo, a conferma della volontà di portare avanti un appuntamento che negli anni è diventato simbolo di partecipazione e sensibilità ecologica.

Un invito aperto a tutti: perché prendersi cura del proprio territorio è il primo passo per costruire una comunità più consapevole e attenta al futuro.

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