"Serve più risparmio energetico"

Il paese va nella direzione del risparmio energetico degli stabili comunali con un intervento programmato sugli stabili di campo sportivo e piscinetta di via Correggio.

Un aspetto economico e uno ambientale. Busto Garolfo va nella direzione del risparmio energetico degli stabili comunali con un intervento programmato sugli stabili di campo sportivo e piscinetta di via Correggio. Come si legge nella determina, lo scopo è di "renderli autonomi dal teleriscaldamento nel periodo estivo al fine di conseguire un importante risparmio energetico". L'intervento, il cui ammontare è di circa 47 mila Euro, consiste "nell'esecuzione di un impianto a pompa di calore presso la piscinetta di via Correggio e nell'installazione di una caldaia a condensazione per la produzione di acqua calda sanitaria presso il centro sportivo comunale di via Cellini".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!