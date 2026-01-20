meteo-top

Più tutela degli alberi

Gli interventi programmati abbracciano un ampio novero che va dalla potature straordinarie all'abbattimento di essenze morte o deperite.
Busto Garolfo - Piazza Lombardia (Foto internet)

Sul piatto ha messo la somma di 56 mila Euro. L'amministrazione comunale di Busto Garolfo intende riqualificare da cima a fondo l'ampio patrimonio arboreo cittadino. L'intervento nasce, come si legge nella delibera dedicata, da una precisa ricognizione della situazione. "Vi è - spiega il documento - la necessità di intervenire con opere di riqualificazione del patrimonio arboreo del territorio comunale al fine di garantire un miglioramento qualitativo e quantitativo e di sicurezza della fruizione del verde". Gli interventi programmati abbracciano un ampio novero che va dalla potature straordinarie all'abbattimento di essenze morte o deperite sino al risanamento conservativo "per garantire l'efficienza vegetativa e funzionale del patrimonio arboreo".

