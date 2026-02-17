"Basta rifiuti abbandonati!"

"Operazione parchi puliti": l'1 marzo i cittadini sono invitati a partecipare per rendere più pulita e bella la cittadinanza.

Busto Garolfo dichiara guerra all'abbandono dei rifiuti. E, per farlo, chiama a raccolta la cittadinanza, non solo invitandola a osservare un comportamento civico consono su questo versante ma anche a partecipare concretamente a un'iniziativa in programma domenica 1 marzo e denominata "Operazione parchi puliti". Il ritrovo è previsto per le 8.30 al parco comunale di viale Mazzini. L'attività è figlia della collaborazione tra comune e realtà associative e scolastiche del territorio e consisterà nella pulizia dei boschi.

