"Basta rifiuti abbandonati!"

"Operazione parchi puliti": l'1 marzo i cittadini sono invitati a partecipare per rendere più pulita e bella la cittadinanza.
Territorio - I rifiuti abbandonati

Busto Garolfo dichiara guerra all'abbandono dei rifiuti. E, per farlo, chiama a raccolta la cittadinanza, non solo invitandola a osservare un comportamento civico consono su questo versante ma anche a partecipare concretamente a un'iniziativa in programma domenica 1 marzo e denominata "Operazione parchi puliti". Il ritrovo è previsto per le 8.30 al parco comunale di viale Mazzini. L'attività è figlia della collaborazione tra comune e realtà associative e scolastiche del territorio e consisterà nella pulizia dei boschi.

