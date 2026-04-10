Gli “Ecovolontari Milano Ovest” in azione: una squadra sempre più unita per l’ambiente

Quaranta sacchi di rifiuti raccolti in un pomeriggio: impegno, ironia e spirito di comunità per prendersi cura del territorio.

Un pomeriggio caldo, tanto lavoro e un obiettivo condiviso: restituire decoro a un tratto di strada troppo a lungo trascurato. È quanto accaduto ieri ad Arluno grazie all’impegno degli “Ecovolontari Milano Ovest”, protagonisti di un intervento concreto e partecipato che ha portato alla raccolta di circa quaranta sacchi di rifiuti.

A guidare l’iniziativa, con energia e anche un pizzico di ironia, le sei volontarie ribattezzate simpaticamente “donne del pattume”, affiancate da alcuni supporter maschili. Un gruppo affiatato, sempre più numeroso, che continua a crescere e ad accogliere nuovi membri, come Giovanni, entrato proprio in questa occasione.

Durante le operazioni, i volontari sono riusciti anche a differenziare una significativa quantità di plastica, vetro e lattine, contribuendo non solo alla pulizia ma anche a una gestione più sostenibile dei rifiuti. Tra i materiali raccolti, purtroppo, non sono mancate situazioni di degrado evidente, come numerose bottiglie di plastica utilizzate impropriamente e abbandonate lungo la strada.

"Era da tanto che volevamo ripulire quel tratto e finalmente ci siamo riusciti", raccontano soddisfatti dal gruppo, che ha dimostrato ancora una volta quanto l’impegno civico possa fare la differenza.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche al proprietario dell’Alcatraz, che si è occupato dello smaltimento di gran parte dei rifiuti raccolti e ha voluto offrire una merenda ai volontari: un gesto semplice ma significativo, segno di attenzione e riconoscenza verso chi si prende cura del territorio.

Quella di Arluno è una storia fatta di collaborazione, senso civico e spirito di squadra. Un esempio concreto di come, anche con piccoli gesti, si possa costruire una comunità più attenta, responsabile e unita.

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