Il caro bollette continua a mordere e il Comune di Arluno viene in sostegno dei suoi concittadini. Il consiglio comunale ha dato il via libera al cosiddetto "Bonus bollette", approvando uno stanziamento di 30 mila euro per aiutare i cittadini che abbiano problemi economici nell'onorare il pagamento delle varie utenze. "Al contributo - spiega il sindaco Alfio Colombo in una nota - potranno accedere le famiglie con un Isee inferiore a 20 mila euro e, qualora le domande dovessero essere in aumento rispetto agli scorsi anni, si cercherà di soddisfare per prime le famiglie con l'Isee inferiore". L'assessore al sociale Matteo Zappa spiega che "negli ultimi anni è cresciuto molto il costo della vita e quindi il costo delle utenze grava sul costo familiare, e da qui la decisione di stanziare 30 mila Euro per aiutare i cittadini bisognosi su questo versante vista anche l'importanza primaria del gas e dell'energia elettrica".

