Premiati i 'ricicloni'

Sono 13 i Comuni del Consorzio dei Navigli S.p.A. che sono entrati nella speciale classifica regionale dei “Comuni Ricicloni”, rispettando rigidi parametri grazie all’efficienza del sistema di gestione integrata dei rifiuti e al comportamento virtuoso dei cittadini.

È quanto emerge dal 32° dossier “Comuni Ricicloni – Rifiuti Free” di Legambiente Lombardia, pubblicato in occasione della cerimonia di premiazione tenutasi lo scorso 22 gennaio presso l’Università degli Studi di Bergamo. Il rapporto analizza i dati più aggiornati (anno 2024) riferiti ai rifiuti urbani in Lombardia, forniti dai Comuni e validati dall’Osservatorio Regionale Rifiuti di ARPA Lombardia.

Dai dati emerge che ben 13 Comuni sui 19 gestiti dal Consorzio dei Navigli hanno ottenuto il prestigioso attestato di “Comuni Ricicloni”. Nello specifico, sono stati premiati: Arluno, Bernate Ticino, Besate, Bubbiano, Calvignasco, Cassinetta di Lugagnano, Cisliano, Corbetta, Inveruno, Mesero, Nosate, Ozzero, Torre d’Isola. Il comune di Arluno è entrato per la prima volta nella prestigiosa classifica regionale.

Il dossier è un rapporto puntuale che Legambiente rielabora ogni anno per monitorare l’andamento della gestione dei rifiuti e che premia soltanto i Comuni che, oltre a raggiungere o superare il 65% di raccolta differenziata (RD), hanno conferito una quantità pari o inferiore a 75kg/abitante/anno di rifiuto secco indifferenziato o RUR – quello, cioè, più difficile da differenziare ulteriormente. Un valore originale stabilito da Legambiente, che testimonia l’impegno sia politico sia civile nel ridurre il più possibile il residuo non più utilizzabile. Quest’anno sono rimasti sotto il limite 387 comuni lombardi, un numero in calo rispetto alla scorsa edizione, quando i comuni virtuosi erano stati 404.

Ecco i dati (anno 2024) per i 13 Comuni Ricicloni del Consorzio: Arluno (12.562 abitanti, 84,1% RD e 67 kg/ab RUR); Bernate Ticino (2.914 abitanti, 85,6% RD e 69 kg/ab RUR); Besate (2.044 abitanti, 91,2% RD e 44 kg/ab RUR); Bubbiano (2.482 abitanti, 87,7% RD e 52 kg/ab RUR); Calvignasco (1.202 abitanti, 87,1% RD e 60 kg/ab RUR); Cassinetta di Lugagnano (1.931 abitanti, 88,0% RD e 51 kg/ab RUR); Cisliano (5.142 abitanti, 89,4% RD e 52 kg/ab RUR); Corbetta (19.112 abitanti, 83,9% RD e 63 kg/ab RUR); Inveruno (8.492 abitanti, 84,2% RD e 68 kg/ab RUR); Mesero (4.184 abitanti, 86,1% RD e 73 kg/ab RUR); Nosate (638 abitanti, 82,4% RD e 73 kg/ab RUR); Ozzero (1.390 abitanti, 89,1% RD e 61 kg/ab RUR); Torre D’Isola (2.478 abitanti, 86,6% RD e 57 kg/ab RUR).

«Il dato del Consorzio evidenzia una maturità gestionale elevata, con una media di raccolta differenziata che si attesta abbondantemente sopra la soglia di legge, raggiungendo punte d'eccellenza superiori al 90% come nel caso di Besate – rileva il direttore Christian Migliorati -. Tuttavia, il vero indicatore di performance tecnica non è la percentuale di separazione, ma il Rifiuto Urbano Residuo (RUR). È tecnicamente rilevante l’andamento dei comuni sopra i 10.000 abitanti, Corbetta e Arluno. Solitamente, all’aumentare della densità abitativa e della complessità urbanistica, il controllo sulla qualità del secco tende a diminuire; il fatto che mantengano un RUR tra 63 e 67 kg dimostra un'infrastruttura logistica solida e un'efficace comunicazione all'utenza. Besate, con soli 44 kg di RUR, indica non solo un'ottima differenziazione, ma una vera e propria prevenzione nella produzione del rifiuto, elemento cardine dell'economia circolare moderna. Nonostante il calo regionale dei comuni virtuosi, l'area del Consorzio si conferma un'isola di efficienza».

La Lombardia è quinta in Italia per raccolta differenziata, secondo il Rapporto Rifiuti Urbani 2025 di Ispra. Sul podio Emilia-Romagna, Veneto e Sardegna, mentre al quarto posto si colloca il Trentino-Alto Adige.

«Il dossier Comuni Ricicloni di Legambiente non è solo una classifica, ma uno strumento essenziale di trasparenza e monitoraggio che ci spinge verso un’economia realmente circolare. – afferma il presidente Carlo Ferrè – I risultati eccellenti ottenuti nelle macroaree dell’Abbiatense, Castanese e Magentino confermano la validità del nostro modello gestionale. Questo successo è il frutto di una "triade della sostenibilità" che vede collaborare in sinergia il Consorzio, le Amministrazioni comunali e, soprattutto, i cittadini, i cui comportamenti virtuosi restano il motore del cambiamento.

Non dobbiamo abbassare la guardia. Il calo dei Comuni Ricicloni registrato quest'anno in Lombardia è un segnale d'allarme che non va ignorato: l’attenzione alla gestione dei rifiuti deve restare una priorità assoluta. Per questo, il Consorzio dei Navigli continua a investire strategicamente nell’educazione ambientale nelle scuole: formare oggi cittadini consapevoli è l'unico modo per garantire, domani, un territorio più pulito e sostenibile».

I 19 Comuni oggi Soci di Consorzio dei Navigli S.p.A., società mista pubblico-privata, sono: Arluno, Bernate Ticino, Besate, Bubbiano, Busto Garolfo, Calvignasco, Casorate Primo, Cassinetta di Lugagnano, Cisliano, Corbetta, Cusago, Inveruno, Mesero, Morimondo, Nosate, Ozzero, Torre D’Isola, Vanzaghello e Vittuone.

I Soci privati, che detengono il 30% del capitale sociale e che, con i propri servizi operativi hanno contribuito in maniera decisiva al conseguimento del prestigioso risultato, sono Idealservice Soc. Coop. di Udine, Spazio Aperto Soc. Coop. Sociale di Milano.

