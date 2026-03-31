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mercoledì 01 aprile 2026 | ore 05:23

Nuovo pozzo con CAP

"Lo scopo primario di quest'intervneto è di escavare un nuovo pozzo monocolonna a uso potabile".
Ambiente - Il gruppo CAP

Potenziare la dotazione idrica a beneficio dei cittadini. Il comune di Arluno sta per dotarsi di un nuovo pozzo la cui realizzazione è affidata alla società Cap Holdiing. "Al fine di ottimizzare la distribuzione della risorsa sul territorio- spiega la delibera di giunta con cui si adotta l'intervento - e di valorizzare gli asset esistenti, lo scopo primario di quest'intervneto è di escavare un nuovo pozzo monocolonna a uso potabile a servizio del sistema acquedottistico di Arluno interconnesso con Ossona, Vanzago e Vittuone situato in via Repubblica all'interno della già esistente area di acquedotto di proprietà Cap". L'esito dell'intervento sarà di aumentare la scorta idrica del comune.

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