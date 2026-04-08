Si prepara la Fiera di Primavera

Il paese si anima tra bancarelle, spettacoli e attività per tutti. Una domenica di festa il 12 aprile tra tradizione, creatività e momenti da vivere insieme.

Domenica 12 aprile torna a Cuggiono uno degli appuntamenti più attesi della stagione: la Fiera di Primavera, pronta ad animare le vie del centro con colori, suoni e tante occasioni di incontro per tutta la comunità.

Dalle 9.00 alle 18.00 il paese si trasformerà in un vivace percorso tra bancarelle e stand, con la tradizionale mostra mercato e la presenza di numerosi hobbisti. Per l’occasione, anche i negozi del centro resteranno aperti, offrendo ai visitatori la possibilità di vivere una giornata all’insegna dello shopping e della scoperta.

Nel pomeriggio, dalle 15.30 alle 17.30, spazio alla magia e al divertimento con lo spettacolo itinerante “La Banda del Sogno Perduto”: giocolieri e trampolieri attraverseranno le vie del paese regalando sorrisi e stupore a grandi e piccoli.

Cuore pulsante della manifestazione sarà Villa Annoni, dove è previsto un ricco programma di attività pensate per tutte le età. Qui si potranno incontrare le associazioni del territorio, partecipare ai laboratori organizzati dalla Polizia Locale e dalla Protezione Civile, ma anche prendere parte alle iniziative proposte dal Museo e dal Comitato Genitori. Non mancherà lo spazio creativo con “Cuggiono Bricks”, dedicato ai più giovani e agli appassionati di costruzioni.

Anche il parco sarà protagonista con tante proposte all’aria aperta: stand, intrattenimento itinerante, un circuito di mountain bike per gli amanti dello sport e un laboratorio di percussioni curato dal Corpo Musicale Santa Cecilia.

A rendere ancora più speciale la giornata sarà il momento conviviale del pranzo insieme, in programma alle ore 12.00 presso la sala porticato, su prenotazione.

Una festa che unisce tradizione e novità, pensata per coinvolgere famiglie, giovani e associazioni in un’unica grande giornata di comunità, capace di valorizzare il territorio e far vivere appieno l’arrivo della primavera.

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