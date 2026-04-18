Visita guidata tra storia e natura

Domenica 19 aprile un pomeriggio per scoprire Villa Annoni, uno dei luoghi simbolo di Cuggiono, con Le Guide Culturali Locali.

Un’occasione speciale per vivere e riscoprire uno dei patrimoni più affascinanti del territorio. Domenica 19 aprile 2026, a Cuggiono, torna l’appuntamento con la visita guidata a Villa Annoni e al suo suggestivo parco, un’esperienza pensata per tutti coloro che desiderano immergersi nella storia e nella bellezza del luogo.

L’iniziativa, promossa dalle guide culturali locali, prenderà il via alle ore 14.30, con ritrovo fissato alle 14.15 davanti alla villa. Un pomeriggio che accompagnerà i partecipanti alla scoperta delle architetture eleganti della dimora storica e degli scorci naturali del parco, tra viali alberati, angoli nascosti e racconti che intrecciano passato e presente.

La visita rappresenta un’opportunità preziosa non solo per conoscere più a fondo Villa Annoni, ma anche per valorizzare il patrimonio culturale e paesaggistico del territorio, rendendolo accessibile e vivo per la comunità.

Il costo di partecipazione è di 8 euro per gli adulti. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 340 506 3598 (anche via WhatsApp), scrivere a guideculturali [at] gmail [dot] com

oppure compilare il modulo online disponibile al link dedicato.

Un invito aperto a cittadini, famiglie e curiosi: un pomeriggio semplice ma ricco di significato, per guardare con occhi nuovi uno dei luoghi più amati di Cuggiono.

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