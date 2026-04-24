Libraria torna a Villa Annoni

Libri rari e vinili per una domenica tra cultura e passione. Un doppio appuntamento tra pagine e musica anima Cuggiono con la mostra-mercato e la fiera del disco.

Domenica 26 aprile, dalle 9 alle 18, Villa Annoni a Cuggiono si trasforma in un punto di incontro per appassionati, curiosi e collezionisti. Torna infatti Libraria, la mostra-mercato dedicata ai libri rari, fuori commercio e d’occasione, promossa dall’Ecoistituto della Valle del Ticino.

Un evento ormai atteso, capace di unire il fascino della carta stampata al piacere della scoperta: tra gli stand sarà possibile trovare volumi introvabili, edizioni particolari e occasioni per ogni tipo di lettore, in un contesto suggestivo come quello della storica villa cittadina.

In contemporanea, spazio anche alla musica con la fiera del disco, una mostra-mercato di vinili e CD usati e da collezione. Un’occasione per riscoprire sonorità del passato, arricchire la propria collezione o semplicemente lasciarsi trasportare dalla passione per la musica, con la possibilità di scambiare dischi direttamente con gli espositori.

L’iniziativa, a ingresso libero e continuato per tutta la giornata, si propone come un momento di aggregazione e valorizzazione culturale, capace di coinvolgere pubblici diversi e di offrire nuove occasioni di incontro nel cuore della comunità.

Tra libri e musica, Libraria si conferma così un appuntamento capace di raccontare storie, custodire memorie e creare connessioni. Un invito aperto a tutti, per vivere una domenica diversa all’insegna della cultura e della condivisione.

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