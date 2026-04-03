Un nuovo agente

Entra in servizio Fabio Schettini: rafforzato il presidio della Polizia Locale.

Turbigo accoglie un nuovo volto al servizio della comunità. Si tratta di Fabio Schettini, entrato ufficialmente a far parte del Comando Unico di Polizia Locale di Turbigo e Vanzaghello, andando così a rafforzare ulteriormente l’organico a disposizione del territorio.

Un innesto importante, che porta con sé esperienza e competenze maturate negli anni di servizio svolti prima a Oleggio e poi a Cameri. Un percorso che oggi prosegue con entusiasmo in una realtà chiamata quotidianamente a rispondere alle esigenze dei cittadini, tra sicurezza, presidio e vicinanza.

L’arrivo del nuovo agente rappresenta un segnale concreto dell’impegno dell’Amministrazione comunale nel potenziare i servizi e garantire una presenza sempre più capillare. “Come Amministrazione, l’obiettivo è chiaro e preciso: garantire una sempre maggiore sicurezza in tutto il paese”, sottolineano dal Comune.

Una presenza in più sulle strade e tra la gente, dunque, per continuare a costruire una comunità attenta, protetta e sempre più vicina ai bisogni di tutti.

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