Finti operatori dell’acqua

Segnalati raggiri nelle abitazioni: l’invito è alla massima attenzione e a contattare subito la Polizia Locale.

Un nuovo tentativo di truffa sta interessando il territorio di Turbigo, dove sono state segnalate due persone a bordo di una Golf bianca che si spacciano per operatori dell’acqua. Con una scusa tanto semplice quanto ingannevole – presunte contaminazioni dell’acqua domestica – riescono a introdursi nelle abitazioni, approfittando della buona fede dei cittadini.

Il raggiro segue uno schema ben preciso: una volta conquistata la fiducia delle vittime, i malintenzionati suggeriscono di mettere al sicuro denaro e gioielli nel frigorifero, sostenendo che questo possa proteggerli da eventuali rischi. Un pretesto che si rivela invece una trappola, perché, approfittando di un momento di distrazione, i finti operatori si allontanano rapidamente portando via il bottino.

Le autorità locali invitano tutta la cittadinanza a prestare la massima attenzione e a non aprire la porta a sconosciuti che si presentano senza un’identificazione chiara e verificabile. In caso di dubbi o segnalazioni, è fondamentale contattare immediatamente il Comando Unico di Polizia Locale di Turbigo e Vanzaghello al numero 0331 308931.

Gli agenti della Polizia Locale sono già al lavoro per risalire ai responsabili. La collaborazione dei cittadini, attraverso segnalazioni tempestive e comportamenti prudenti, può fare la differenza per prevenire ulteriori episodi e tutelare la sicurezza della comunità.

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