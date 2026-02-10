Turbigo onora San Sebastiano

Una domenica di riconoscenza e memoria, tra simboli, istituzioni e il ricordo del comandante Fabrizio Rudoni.

Una mattinata intensa, partecipata e carica di significato quella di domenica 1 febbraio, quando Turbigo ha celebrato San Sebastiano, patrono della Polizia Locale. Un appuntamento che, come da tradizione, ha voluto dire grazie a donne e uomini che ogni giorno presidiano il territorio, ma che quest’anno ha assunto anche un forte valore umano e simbolico.

La cerimonia si è aperta in piazza Bonomi, con l’alzabandiera accompagnato dalle note dell’Inno d’Italia eseguito dal Corpo Bandistico “La Cittadina”. Da qui è partito il corteo dei mezzi dei Corpi di Polizia Locale del Castanese, che ha attraversato il paese fino alla Parrocchia della Beata Vergine Assunta, dove è stata celebrata la Santa Messa e impartita la benedizione ai mezzi di servizio.

Il momento istituzionale si è poi spostato nella Sala delle Vetrate, teatro degli interventi delle autorità presenti, della consegna dei riconoscimenti e della relazione sull’attività del Comando Unico di Polizia Locale di Turbigo e Vanzaghello. Un’occasione per fare il punto sul lavoro svolto, ma anche per ribadire il ruolo sempre più centrale della Polizia Locale in un contesto sociale complesso e in continua evoluzione.

Particolarmente toccante il momento dedicato al ricordo del comandante Fabrizio Rudoni: insieme alla moglie Serena e alla figlia Ginevra è stato deposto un fiore presso la targa commemorativa al Comando di piazza Bonomi. Un gesto semplice, ma carico di affetto e riconoscenza, che ha unito istituzioni e comunità in un silenzioso abbraccio.

La mattinata si è conclusa con un momento conviviale al Centro Ricreativo, a suggellare una celebrazione che ha saputo coniugare solennità, gratitudine e vicinanza. Perché, come è emerso con forza dagli interventi, la Polizia Locale non è solo presidio di legalità, ma anche presenza quotidiana, ascolto e umanità al servizio dei cittadini.

