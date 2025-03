Cocaina: tre arresti a Cuggiono

Durante un controllo una pattuglia ha incrociato tre pregiudicati (uno di Cuggiono, uno di Magenta e uno di Turbigo): rinvenute 140 dosi di cocaina e 2000 euro in contanti.

Un sacchetto di plastica con 140 dosi di cocaina pronta per essere distribuita e oltre duemila euro in contanti. È quanto trovato in possesso ai tre uomini bloccati ieri, martedì 11 marzo, a Cuggiono durante un servizio di controllo svolto dai carabinieri della Stazione locale. La pattuglia ha incrociato la vettura con i tre pregiudicati, già noti alle Forze dell’Ordine, in via via Foscolo vicino alle scuole medie. I militari hanno quindi bloccato la vettura e identificato i tre uomini: un 27enne (di origine albanese) residente a Magenta, un 26enne (italiano) di Cuggiono e un 22enne (italiano) di Turbigo.

Nell’approfondire la situazione i militari hanno perquisito le abitazioni dei tre fermati. In generale, oltre ad aver rinvenuto la sostanza stupefacente (60 grammi già suddivisi in dosi), i carabinieri hanno sequestrato, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento oltre che denaro in contante per una somma pari a 2.600 euro. L’impressione è quella che la banda stesse rifornendo i pusher della zona: una ipotesi che è ancora da verificare. I tre uomini sono stati arrestati per detenzione di droga ai fini di spaccio e questa mattina, mercoledì 12 marzo saranno sottoposti a rito direttissimo al Tribunale di Milano. Dura

